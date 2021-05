He leído en muchos grupos de Facebook que mujeres se quejan de que sufren caída de cabello después de haber padecido Covid, así que me puse a investigar al respecto.

Una de las herramientas que tenemos para sentirnos más sensuales es justo nuestro cabello. Para todas las mujeres es parte importantísima, de hecho, pocas cosas nos duelen más que cuando nos dejan «tusadas» en un salón. Te dan ganas de usar un sombrero «de aquí a que te crezca» porque algo se rompe: tu autoestima.

Entonces, ya imaginarán mi curiosidad y preocupación cuando leí tantos posts sobre la caída de cabello como efecto secundario del Covid. Y de hecho, una amiga muy cercana quien la tuvo, me lo confirmó.

Generalmente esta pérdida no viene de inmediato, es más tarde cuando se empieza a notar. Por eso me acerqué a mi dermatóloga, la Dra. Paola Eraso Vargas, para que me explicara si era cierto y por qué sucede.

Como verás, es decisión tuya si esperas a que solito vuelva a crecer, pero no está de más visitar a una dermatóloga para asegurarte que vas por buen camino.

Mientras vuelve a crecer, quizá te sirvan estos consejos:

Peínate de manera que se disimulen los huecos.

Utiliza el spray de color o el polvito para disimular las «calvicies». Los encuentras en el súper (los Spray, y te recomiendo el de Mark Anthony) o en lugares de productos de belleza.

Si es muy evidente, considera cortártelo para que el peso no lo haga ver más escaso.

Pregunta a tu dermatólogo si es mejor lavarlo todos los días o no, dependerá de qué es lo mejor para tu propio cuero cabelludo.

Distrae de tu cabeza. Sí, puedes usar sombreros, pero ¿qué tal si te maquillas los ojos de manera espectacular?

