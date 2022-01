No hay duda que la salud entra por la boca. Ese refrán que dicta que el pez por la boca muere, cobrará sentido cuando descubras la importancia de cambiar frecuentemente tu cepillo de dientes ya que es un gran acumulador de bacterias, entonces cuando crees hacerte un bien, quizá no lo estemos haciendo tan correcto como debiéramos.

PORQUÉ CAMBIAR FRECUENTEMENTE EL CEPILLO DE DIENTES

Probablemente hayas escuchado que debemos cambiar nuestro cepillo de dientes cada tres meses pero, ¿lo haces? Es probable que muchos no lo sepan pero es un hábito al que hay que acostumbrarnos cuanto antes para cuidar de nosotros y nuestros dientes.

Para mantener una buena higiene bucal, sabemos que existen varias recomendaciones de especialistas como las consultas a tu dentista regularmente, llevar una rutina de higiene bucal completa, cepillarse los dientes tres veces al día, entre otras.

Pero no todos sabemos sobre la importancia del cambio de cepillo de dientes. El cepillo debe cambiarse ya que, sin importar qué tipo de cepillo de dientes uses, las cerdas se pueden desgastar y pueden disminuir su efectividad. La razón principal es que en tu boca hay bacterias, éstas se acumulan en tu cepillo y después te las llevas a la boca de nuevo en cada cepillado. Además, no acostumbramos a prestar atención al cambio de nuestro cepillo dental con el paso de tiempo es importante y no sólo cuando está totalmente despeinado.

Además, después de tres meses, tu cepillo disminuye su efectividad sin importar el buen estado y por lo tanto remueve menos placa bacteriana que un cepillo nuevo.



Investigaciones clínicas* demuestran que un cepillo de dientes nuevo puede remover más placa que uno desgastado, y de esta manera asegura que tu cepillo funciona al máximo para ayudarte a mantener una boca limpia y sana.

Así que realmente no tienes excusas para no cambiar tu cepillo de dientes, cámbialo cada tres meses y no acumules bacterias.

Cambia tu cepillo, no acumules bacterias

