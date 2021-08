Camille Razat, nueva Embajadora de L’ORÉAL Paris

L’Oréal Paris se complace en anunciar a la nueva parisina favorita del mundo, la actriz Camille Razat, como embajadora internacional. Con el mensaje: “tú lo vales tal como eres.”

“No te compares con otros, tú eres suficiente. Ámate a ti mismo para que los demás puedan amarte y si no lo hacen, ese no es tu problema”, Camille Razat.

«Animar a las mujeres a perseguir sus sueños es nuestra misión en L’Oréal Paris, y Camille Razat es una actriz en ascenso que hace precisamente eso. Más allá de su personaje homónimo como la nueva Parisina, ella muestra la libertad de atreverse a desatar su propio potencial. Estamos encantados de dar la bienvenida a Camille a nuestra familia L’Oréal Paris, inspirando a las mujeres en su viaje hacia la realización.” expresó Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta de Marca Global de L’Oréal Paris.

¿Quién es Camille Razat?

La vimos en la primera temporada de Emily in Paris, la serie de Netflix del creador de «Sex and the City» Darren Star, haciéndose amiga de Emily, interpretada por Lily Collins, mientras enfrenta el choque cultural de la nueva vida en la ciudad de la luz. ¿La recuerdas?

Camille mantiene su propio nombre para interpretar a la chica cool francesa por excelencia con todas las invitaciones y un look ‘effortless chic’, ella interpreta la encarnación de la parisina. Mientras que la serie presentó a Camille a una audiencia internacional, la joven de 27 años ha estado iluminando pantallas francesas desde que tenía 21 años.

Más sobre su trayectoria

A los 18 años, dejó de lado sus planes de entrenarse como periodista siguiendo su instinto de inscribirse en la prestigiosa escuela de actuación Cours Florent de Paris. Aún en su segundo año en la escuela, consiguió un papel en el drama televisivo francés Disparue, que se distribuyó a nivel internacional.

Siguieron pequeños papeles junto a Gerard Depardieu en «Capitaine Marleau», después en «15:17 a París» de Clint Eastwood. Otros papeles incluyeron comedias como «Ami Ami» de Victor Saint Macary y «Rock’n roll», dirigida por Guillaume Canet.

En 2019, fue nominada a un premio César por su papel en L’Amour est une fête (El amor es una fiesta) y ese mismo año hizo su debut teatral en Le Vieux Juif blonde, papel para el que fue preseleccionada para los principales premios de teatro de Francia, los Molières.

CREE EN TU PROPIO VALOR

“Si lo quieres, ve a buscarlo. NO aceptes un No como respuesta. La mayoría de las personas influyentes y exitosas no aceptaron un no como respuesta. Empezaron desde abajo, ahora están aquí”, Camille Razat.

Viviendo el mantra “Sigue caminando” que se ha tatuado en el antebrazo en memoria de un ser querido, Camille Razat ha superado las dudas que la asediaban cuando empezó a modelar en la adolescencia cuando dice: “Me sentí como si yo no valiera”.

Hoy es una muestra de confianza en sí misma, una boxeadora entusiasta y ‘gamer’, una inspiración para que las mujeres jóvenes salgan de su zona de confort y sigan adelante para lograr sus objetivos.