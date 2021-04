Estas generaciones hemos roto las reglas de muchas maneras y grandes marcas fomentan la moción: saca tu niña mujer con estas colecciones de ropa con caricaturas que amamos.

¿Quién dice que las muñequitas y caricaturas son exclusivas de las niñas? Las mujeres adultas y QUIEN QUIERA también podemos portarlas.

Ropa con caricaturas: ¡love caris!

Loly in the sky, Bershka, Suburbia, Mango, H&M y Shasa nos presentan esta temporada primaveral en todas las tallas, estilos y épocas, ropa con caricaturas y personajes animados que nos recuerdan que la infancia queda siempre presente en nuestras vidas.

Disfruta el antaño ochentero con los Ositos Cariñositos, Mi pequeño Pony o la coqueta vaquita Clarabella. Viaja por los noventas con la inolvidable Sailor Moon o vente a los dosmiles portando ropa con caricaturas como Las Chicas Super Poderosas, Rugrats o el Laboratorio de Dexter. Y claro, los personajes icónicos y eternos que trascienden toda época como la archifamosa gatita sin boca: Hello Kitty.

HELLO KITTY CON LOLY IN THE SKY







«WE CAN DO IT»

«Esta nueva colección de edición especial llega este año con un mensaje muy especial: juntas somos más y sin importar las adversidades “we can do it”. Y sin duda, estos últimos meses nos han enseñado que la amistad y la unión nos llenan de fuerza, porque no hay obstáculo ni montaña que nos derrumbe cuantos estamos juntas.

Para esta colaboración, esta love brand nacional y este simpático personaje se unen para fascinar a miles de mujeres mexicanas a través de 16 piezas irresistibles, desde tenis, bolsas, accesorios y hasta cubrebocas con ese toque kawaii que te hace sonreír cada vez que los uses.

Recuerda que todos los diseños de Loly in the sky, son 100% veganos, cruelty free y mexicanos, ya que están hechos en León, Guanajuato.» *

BERSHKA COLLABORATIONS ®

Carebears

Cartoon Network

Sailor Moon

Powerpuff Girls

Más tiendas con Cartoon Fashion

Suburbia, Nikelodeon

Mango, Disney

H&M, My Little Pony

Shasa, Pumba

