Tár es la nueva película de Cate Blanchett. En ella vemos como una directora de orquesta es acusada de abuso sexual y cómo esto destruye toda su carrera. Más que una peli para disfrutar habla de un tema que suele suceder muchísimo en los últimos tiempos.

La cancelación

Hoy en día es muy común y muy sencillo cancelar artistas debido a temas personales. El último caso conocido fue del intérprete de Xavier de la serie Merlina. Percy White se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual presuntamente falso que casi acaba con su carrera.

Y cómo él hay muchos otros. No caben dudas que es un actor que lo hace increíblemente bien, pero faltó poco para no verlo en la nueva temporada de Merlina debido a todo el hate que recibió en ese tiempo. ¿Cierto o no cierto? No lo sabemos.

¿La cancelación es algo moral?

¿Realmente la cancelación es algo moral? ¿Está bien degradar el excelente trabajo de un artista sólo porque la persona ha hecho cosas horribles? Este es, precisamente el planteamiento de la película Tár. Y todas las personas actualmente cuando salen a la luz tantos abusos de artistas (directores, actores, productores, pintores) con un talento innegable.

No es algo nuevo

Artistas increíbles con personalidades despreciable ha habido para largo rato. Picasso es probablemente uno de los más conocidos. Es un nombre que se reconoce mundialmente y por años y años y sus obras están catalogadas como obras maestras. Es todo un genio en lo que respecta a su pintura.

En el tema de su vida personal ya es otro tema. Se sabe que fue machista y abusó de todas las parejas que tuvo a lo largo de su vida. A unas las volvió locas, a otra las torturó pero ninguna de ellas salió bien de la cabeza.

Cate Blanchet y el dilema Picasso

Este es, precisamente el argumento que utiliza Cate Blanchett para responder a esa interrogante. Si podemos considerar a Picasso como lo que es, un gran artista y no mezclar si vida personal con su trabajo, ¿por qué es tan difícil hacerlo ahora? Y… ¿es realmente posible separar a un artista de su obra? Polémica total.

Tár es una película interesante para hacer algo de conciencia sobre el tema.

Llega esta semana a México, no podemos esperar.