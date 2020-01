¿Estás preocupada porque sangras después de tener relaciones sexuales?A veces manchamos después de tener una jornada sexual satisfactoria, cosa que suele preocuparnos mucho. Pero si has notado que este sangrado no es frecuente, ¡tranquila! seguramente no es nada de vida o muerte.

La ginecóloga Flávia Fairbanks, de la Clínica FemCare, señala que hay que estar alertas a las repeticiones continuas de este molestoso padecimiento post sexual. Si notas que esto te pasa con frecuencia, deberías consultar con tu médico y tomar las precauciones necesarias.

Causas del sangrado después de tener relaciones sexuales:

Sequedad Vaginal: si durante la relación sexual, tu vagina no se encuentra lo suficientemente lubricada, es normal que esto ocasione sagrados. La penetración sin lubricación desgarra los tejidos más sensibles que tiene tu vagina, ocasionando manchones de sangre, dolor y ardor.

Pastilla anticonceptiva: ¿sabías que estas pastillas pueden provocar sangrado después del coito? Si estás empezando a tomar estas píldoras, es posible que surja este efecto. Recuerda el cambio hormonal que estas pastillas ocasionan.

Pólipo endometrial: ¡no te asustes! Se trata de una especia de lágrimas de tejidos que se forman en el cuello uterino, totalmente benignos. Según explicaciones de Flávia, estos pólipos pueden variar de tamaño, y si resultan ser muy grandes, se descuelgan de la vagina durante las relaciones sexuales y al ser golpeados durante la penetración , sangran.

Estos pólipos endometriales suelen aparecer en mujeres de 40 años de edad.

Enfermedades de transmisión sexual: las ETS suelen darse a conocer de muchas formas y el sangrado poscoital es una de ellas.

Flávia asegura que estas enfermedades hacen que el cuello uterino se inflame, debido a las infecciones existentes.

Si el cuello uterino está muy inflamado, es típico que sangre con el roce durante el sexo.

Si notas que esto es constante cuando tienes relaciones sexuales, consulta a tu médico y está precavida siempre.

Infección por hongos: según estudios realizados por especialistas, 1 de cada 4 mujeres, experimentan vaginosis bacteriana o infección por hongos. Esto ocasiona inflamación e irritación en la vagina, ocasionando ese desagradable sangrado después del sexo.

El color de este sangrado es desigual al del periodo menstrual. La consistencia tiene apariencia más liquida y un color rojo mucho más llamativo.

“Otro síntoma de estas infecciones producidas por hongos, es el aumento en la secreción y olor desagradable del flujo vaginal. De ser así, consulta con tu médico para que pongas fin a estos síntomas tan molestosos” señala Flávia.

Fibroide: es in crecimiento del tejido muscular lo que ha ocasionado en más del 75% de las mujeres, sangrado después de la intimidad con su pareja.

El fibroide suele crecer de forma rápida, por lo que si tienes una usual consulta ginecológica, podría diagnosticarse y tratarse a tiempo.

Cáncer Cervical: este es el peor de los escenarios, y a pesar de ser muy raro en mujeres, es posible que aparezca. El sangrado después de las relaciones sexuales es el principal síntoma de este mal.

Las características de este sangrado es abundante y continuo, mucho más exagerado que los factores expuestos anteriormente.

Consulta a tu médico para que te haga los estudios pertinentes y puedas ganar esta batalla.

