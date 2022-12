Algunas celebridades han admitido honradamente ser gay y han salido del clóset. Quizás captaron la valentía de Kristen Stewart, protagonista de Crepúsculo, Erika Linder, modelo y protagonista de la película de trama lésbica Below Her Mouth, Ricky Martin, obviamente, entre muchos otros personaje no menos importantes.

Celebridades que se atrevieron:

Pablo Alborán:

«Estoy aquí para contaros que soy homosexual y que no pasa nada que la vida sigue igual, que ahora soy un poquito más feliz de lo que ya era», fueron las palabras con las que Pablo Alborán se liberó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y en YouTube. Aquí te lo dejo, echa un vistazo:

Rita Ora:

La cantante se delató en la canción Girls con la frase inminente que dice: «a veces solo quiero besar a chicas chicas chicas». Después de haber recibido muchas criticas, ella escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente:

«Escribí esa canción porque representa mi realidad y es precisa a toda experiencia real en mi vida. He tenido relaciones románticas (con mujeres) y ha sido un viaje personal».

Elliot Paige:

Antes conocido como Ellen Page, se cambió al género que se sentía mucho más cómodo con él: masculino. Ha sido un ejemplo de respeto y se ha tomado hasta como ejemplo a seguir para cómo tratar el tema de las personas trans. Su personaje de The Umbrella Academy comenzó siendo femenino (género con el que se identificaba en ese momento) y para la última temporada ya lo vimos transformado y no solo eso, en la trama se hizo refuerzo de que había que respetarse y punto, sin cuestionar.

Ahora nos cuenta todo en su libro.

Amber Heard:

La actriz dio de qué hablar después de hacer pública su relación de 4 años con la fotógrafa Tasya van Ree donde además, hizo una celebración emotiva y muy romántica entre ambas. Motivo que también salió a relucir en la demanda de ella contra su ex pareja Johnny Deep y luego de arduas semanas de tramoya y suspenso total, Heard perdió la demanda.

Matt Bomer:

Y este fue el motivo por el que el actor Bomer no pudo aceptar la propuesta para interpretar a Christian Grey. No encajaba con la caracterización de hombre amante al sexo Anastasia. El se caso de forma muy discreta hace muchos años con Simon Halls y en hora buena, son padres de 3 retoñitos.

Pero para sorpresa de todos, esto se hizo publico en la gala de Generation Arts and Activism cuando recibió el premio y lo dedicó a su familia.

Maca Carriedo:

La conductora cada vez más conocida, nos cuenta cuál es su historia de salir del clóset: para ella, es bastante reciente que las mujeres pudieran hablar de ser homosexuales, ya que solo se ponían de ejemplo a los hombres.

Nos encanta su historia acá:

Lance Bass:

El integrante de ´NSync confesó su homosexualidad al salir en la portada de la revista People con el titular «Soy gay». Y si, ante semejante bombazo, esta confesión fue polémica para sus seguidores.

Así como todos ellos, muchos más han decido admitir su homosexualidad con orgullo, tal es el caso de : Anderson Cooper de CNN, Jim Parsons, Jojo Siwa, Joy Huerta, Ellen DeGeneres, Montserrat Oliver, Paris Jackson y más.