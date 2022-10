Por acá amamos descubrir diversas formas de mimar nuestro cuerpo y a nosotras mismas. Es por ello que el cepillado en seco te va a encantar y es que esta técnica, que se ha traspasado de generación en generación ¡ha de ser muy buena!

Veamos de qué se trata

El cepillado en seco es otra forma de exfoliar tu piel. Obtienes prácticamente los mismos beneficios que al hacerlo con el método mojado o con algún exfoliante. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y es una buena forma de mantener un buen aspecto.

Otros beneficios

Además de estimular el flujo sanguíneo, su fama radica principalmente en los rumores acerca de favorecer la eliminación de la celulitis. La piel obtiene una textura mucho más firme, suave y luminosa y ayuda a la producción de colágeno. Todo esto es cierto, pero es una técnica que afecta sólo a las capas superiores de la piel. Es decir que realmente no afecta al sistema linfático y no es una ciencia cierta el que realmente mejora la celulitis.

¿Cómo hacer el cepillado en seco?

Primero que nada, necesitarás un cepillo de cerdas suaves, deben ser naturales y de mango largo o con agarradera. Se comienza desde los pies y con movimientos desde abajo hacia arriba. En el abdomen, caderas, rodillas, glúteos y hombros realiza movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj. No ejerzas tanta presión con el cepillo para no lastimarte, si tienes algún problema cutáneo o la piel muy sensible no puedes realizar este ejercicio.

Debes hacerlo antes de ducharte para eliminar las células muertas y no puedes frotarte de manera agresiva, no puede doler. Si tienes alguna lesión en la piel evita pasar el cepilla por acá. Por último coloca algún aceite o exfoliante y dúchate como de costumbre.

¿Qué te ha parecido la técnica del cepillado en seco?