Chiara Ferragni, una empresarias de moda, bloguera e influencer italiana que nos estremece con publicaciones, ahora nos da la idea de inspirarnos en 5 looks súper relajados para días de verano.

La trayectoria de la joven influencer es digna de admirar, y por eso, no nos queda dudas de que estos 3 moods son los mas certeros para días de calor. ¡Sin dudas y sin miedos, luce como Chiara!

Chiara Ferragni nos inspira: 5 looks para verano

1- Conjunto de falda y bléiser, abierto con top blanco. Las medias largas negras son el detalle curioso de este look.

2- Short con t-shirt bastante fresco, pero si notas, las medias marcan el punto de diferencia, con un tono que sale de la línea de tonos usados en el outfit. ¡Buen punto!

3- Otro conjunto, esta vez con short y chaqueta maga corta cerrada. El must de ese look son sus sandalias sport para el look casual que lleva. ¡Uno de mis favs!

4- Un look bastante clásico, con tonos neutros y totalmente atemporales. Si amas estos tonos, es tu momento de copiar este look.

5- ¡De azul!, el mood que transmite tranquilidad, jovialidad y confort. ¿El detalle?, sus botines negros tipos vaqueros. ¡Es de los looks favoritos de Kena!