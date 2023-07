Los estilos de vestir pueden definir qué clase de mujer eres. Un look puede ser el más tierno, como el más explosivo y poderoso. Todo esto depende de las prendas que elijas. Chiara Ferragni tiene 3 estilos muy definidos con personalidades totalmente diferentes. ¿Quieres ver?

Personalidades de Chiara Ferragni con sus diferentes looks

Un look rebelde con causa

No hay nada que un top metalizado, una mini falda de cuero y unos botines negros no puedan resolver. Este look de Chiara Ferragni trasmite rebeldía pero por sobre todas las cosas estilo propio. Casi, casi podríamos pensar que es un Rockera empedernida, con atributos de Barbie, ¿o no?

Una Chiara sensual, extrovertida y radical

A la chica que le guste el escote y el brillo, es una mujer extrovertida y sin retorno. Pudiéramos decir que es una personalidad sin copia y con mucho potencial. No la detiene el qué dirán y ama llamar la atención.

En este look Chiara nos demuestra como vestir de esta forma sin en enseñar más de lo debido. Un look solo para mujeres divertidas y sensuales.

Mujer sofisticada, de poder y extremadamente sexy

De ella aprendemos que sí podemos vernos elegantes y sexys en un mismo look, solo debemos saber jugar con ciertos detalles para dar con el acabado perfecto. Como es el caso de las aberturas o escotes.

Si quieres llevar una abertura de tal magnitud, procura que el resto del atuendo sea tapadito de todo lo demás, así armamos el equilibrio de una mujer sofisticada e inteligente. ¡Quedamos derretidas con este look!

¿Cuál quisieras copiar?