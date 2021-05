Si no fueron 15, fueron 20.

El otro día me fui de shopping con una amiga y en cada una de las tiendas nos echaron gel sanitizante.

A la cuarta tienda yo ya les ponía cara de ‘Tenga compasión de mí, señor policía’, pero fue en vano; sanitizarte o no entrar, esa era la consigna.

Ni para qué te cuento cómo terminaron mis pobres manos al final del día…

Y es justo por esta razón es que el lanzamiento de CLOE, la línea Cloe Care, me pone taaaan pero tan contenta. Porque por fin tengo en mis manos dos cremas –una antiviral y una antibacterial– que:

1) No resecan

2) No huelen a alcohol

3) ¡¡¡Sino todo lo contrario!!!

El regalo de Cloe llegó a mi casa con todo y masaje incluido (¡¡bendito seas, Scape!!).

CLOE CARE, LO NUEVO DE CLOE

Con protección antibacterial, ingredientes veganos, libres de parabenos y libres de crueldad y explotación animal. Así son los 24 productos que conforman la colección Cloe Care.

Bueno, en realidad son 4 productos, pero vienen en 2 presentaciones (200 ml / 125 ml y 60 ml) y 3 fragancias diferentes: Watermelon Kiss (¡una delicia!), Floral Romance (¡aroma exquisito!) y Memories Vanilla (¡mi favorita!).

Los 4 productos son:

· Crema para manos antibacterial

· Crema para manos antiviral

· Crema corporal humectante

· Aura Mist con aloe vera

CON LUJO DE DETALLES

La crema antiviral garantiza protección contra virus por 3 horas continuas “gracias a su tecnología patentada de nano partículas metálicas de zinc”.

Aunque no entiendo del todo esa oración, sí sé que está avalada por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño, y que su fórmula está patentada, así que es exclusiva de Cloe.

Esta novedad contiene salvia, albahaca y clavo.

La crema antibacterial, además de su súper poder batericida, hidrata y suaviza las manos. Contiene colágeno (que mejora la apariencia de la piel) y extractos naturales como caléndula, manzanilla, avena y hamamelis.

También tiene Vitamina C, que un excelente auxiliar en temas de antienvejecimiento.

La crema para manos antibacterial deja un acabado mate.

La crema corporal es el producto más exquisito. Hidrata, nutre y tonifica la piel gracias a sus ingredientes: Vitamina E, lactato de sodio, urea y alantoína. ¿No entendiste nada? Yo tampoco, pero una vez que la pruebes todo cobrará sentido, ¡te lo prometo!

Todos los productos vienen en envases depresibles, ergonómicos y con boquilla antiderrame.

Last but not least, la brisa corporal.

Tú imagínate que para ser bruma, el requisito es que el producto tenga entre 5% y 7% de fragancia; arriba del 7% ya se considera un Eau de Toilette.

Bueno, pues la empresa mexicana nacida en Jalisco no escatimó esfuerzos y le puso a sus fórmulas un 9% de fragancia. También le agregó aloe vera y eso la convirtió en mi tónico favorito.

OBVIAMENTE, al ser una de las tiendas con mayor presencia en los aeropuertos a lo largo y ancho del país, Cloe tiene las versiones grandes (200 ml en el caso de las cremas y 125 ml en el caso de las brumas) y versiones travel-size (para que no te tiren nada en el punto de seguridad porque ¡¡¡aaaahhhh, qué coraje da!!!).

TIEMPO DE PROBAR COSAS NUEVAS

Así que ya sabes, #beautylover, ahora tenemos una nueva opción en el mercado de la belleza para cuidar nuestras manitas y nuestro cuerpower. Pero ojo, no es una opción más, no es una opción cualquiera.

Cloe, desde su fundación (en 1987), se ha distinguido por cuidar muchísimo la calidad y variedad de sus productos, pero también su sentido de responsabilidad social y la visión ganar-ganar que comparte con otros diseñadores de talla mundial.

Para muestra, dos botones: la Fundación Cima, con la que año con año saca una colección especial, y las creaciones de Agatha Ruiz de la Prada, personalmente una de mis diseñadoras favoritas del mundo mundial por el uso tan increíble del color.

Entonces, bueno, cuando adquieras alguno de los 12 productos de los que aquí te conté, asegúrate de unirte a la conversación en redes sociales con el hashtag: #cloecuidademí @oemoda

