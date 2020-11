Resumimos 5 consejos, para unirte al movimiento de moda con consciencia y optimizar tu clóset

Solemos pensar que entre más ropa tengamos en el clóset, más opciones tendremos a la hora de vestir y realmente no nos damos cuenta que utilizamos solo un 20% aproximadamente. El 80% restante son netamente piezas compradas por impulso, cayendo en círculos viciosos de consumismo por alguna promoción o publicidad que muchas veces no estamos buscando.

Hoy día, la industria de la moda se ha visto influenciada por el fast fashion, haciendo cuesta abajo la penetración en el mercado a marcas y diseñadores emergentes que realmente desean ofrecer un producto de calidad a nivel local e incluso internacional. Es por ello que debemos preguntarnos cómo podemos colaborar conscientemente desde nuestro clóset, no solo con la industria sino también con el medio ambiente, haciendo nuestro guardarropa un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad.

1.- ¡Menos es más!

¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase?… y es tan cierta y aplicable lo que guardamos en nuestro clóset. A la hora de comprar elige piezas de calidad, que sean especiales y únicas. Invierte inteligentemente tus recursos, quizás te parece algo costoso al principio y recurriremos a pensar cuantas piezas podríamos comprar con el valor de esa única pieza, pero de nada sirve tener 10 piezas que no te duraran mas de 5 lavadas, a tener una pieza que aun pasado los años luzca casi como nueva.

2.- Compra conscientemente

A la hora de comprar, haz un análisis previo de tu clóset: ¿Tienes algo similar? ¿Sabes cómo combinar esa pieza que deseas con lo que ya tienes? Más importante aun, ¿esa pieza realmente es tu estilo y te queda bien? ¿O simplemente la escoges porque está de moda? Recuerda ser siempre fiel a tu estilo de vida y a tu personalidad. No caigamos en promociones o publicidades que nos hacen ser parte de un consumismo innecesario.

3.- Haz limpieza

Limpiar tu clóset puede que sea un dolor de cabeza y nos genere ansiedad o confusión a la hora de tomar decisiones importantes, al final genera un alivio inmenso. Compartir esto con nuestras amigas, al mejor estilo de “Sex and the city”, lo hará mas divertido y mucho mas fácil. Es importante entender que podemos salvar piezas con un botón faltante, el cierre roto o una mancha y, si realmente no la queremos ya, siempre tendremos la oportunidad de donarla o hasta de venderla y generar un dinerito extra. Hay muchas apps en la actualidad que te permiten vender ropa de segunda mano, así que ¡manos al teléfono!

4.- Apoya lo local

Respalda el diseño emergente y valora el talento que existe en tu país. Son cientos de nuevos diseñadores hoy en día que apuestan y crean diseños exclusivos, accesibles y con una calidad de exportación que no imaginas, además, podrás escoger piezas más ecológicas, fusionando técnicas artesanales y con un estilo impecable y con nada que envidiar a grandes marcas o cadenas de tiendas ya reconocidas. Así ayudarás a una cadena importante de personas que realmente trabajan con pasión y amor por lo que hacen.

5.- Recicla y usa vintage

Hoy día podemos encontrar valiosas piezas de alto valor y en buen estado a precios increíbles. Optemos por usar esas piezas de más de 10 años y darles nuestro toque de personalidad y estilo. Te sentirás única y especial además de harás uso consciente del consumo y sostenibilidad ayudando al medio ambiente.