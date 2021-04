Útero sagrado, centro de poder… y de memorias ancestrales.

Sumisión, frustración, abusos, pérdida de hijos, abortos… ¿Sabías que todas las memorias de dolor están grabadas en nuestro útero?

Y si con fortuna estas memorias se encuentran en ti todavía dormidas, bastará con que se repitan estos conflictos para que la memoria se active.

¿Cómo sanar o prevenir?

El collar de ancestras puede ayudar.

“La intención del collar de ancestras es darle sanación a esas memorias, tanto en nuestro útero como en nuestra memoria akáshica, para todas nuestras ancestras y para todas las mujeres que vendrán después de nosotras; nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas”, dice la psicóloga transpersonal Jessica Macías, fundadora de la tribu de brujas modernas 13 Lunas.

Nuestro linaje materno llora en nuestro propio cuerpo todas aquellas tristezas, violencias, abusos y dolores que cada una de las mujeres no pudo sanar, incluyendo todo aquello a lo que no supieron darle lugar, que fue impuesto, no reconocido o no aceptado.