Bruja Moderna… Modern Witch… Bruja Millenial.

Lo doy tan por sentado que no me había detenido a reflexionar hasta que en una reunión (virtual), Maca me preguntó: Bueno, Bianca, y a todo esto, ¿qué significa ser una Bruja Moderna?

Y para mí, es esto:

· Una mujer poderosa que conecta con su intuición

· Que tiene una íntima relación con su cuerpo

· Cree en la magia de la tribu y la sororidad

· Una mujer que anhela sanar su linaje femenino

· Sabe que la gratitud es la clave de la abundancia

· Que la apreciación es la clave de la felicidad

· Realiza rituales que la conectan con la Tierra

· Voltea a su interior cuando busca respuestas

· Experimenta su cuerpo como un tesoro

· Disfruta al máximo su sexualidad

· Invierte en ella misma todos los días

· Vive la vida con valentía y vulnerabilidad

LA TRILOGÍA DE LA MÁTRIX

Ahora bien, ¿qué hacemos las brujas del siglo 21?

Además de ser junkies de las ceremonias de cacao, los cuarzos y la astrología, las brujitas creemos que, aunque TODO ES CONSCIENCIA, hay rituales –para los que usamos ciertos productos– que nos ayudan a conectar mente, cuerpo y espíritu.

Se oye medio trillado, pero la trilogía es real.

Las brujitas modernas no podemos permitirnos vivir en el reino material únicamente porque sabemos que nuestra alma se expresará –y de ser necesario gritará– hasta ser escuchada.

Por otro lado, no podemos pretender ser seres 100% espirituales porque al final estamos viviendo esta experiencia en un cuerpo que necesita comida, ropa y placeres.

Y definitivamente estamos conscientes del poder tan extraordinario de la mente, que puede convertirse en nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga.

MIS BÁSICOS BRUJILES DE ESTE VERANO

Ya antes te he platicado de mi tienda en línea favorita por ser 100% apoyo al consumo nacional, Canasta Rosa.

Si eres emprendedora, por favor lee este post (ya que termines de leer este, obviamente jeje): https://kena.com/canasta-rosa-abre-tu-tienda-en-linea-gratis-en-5-minutos/

¿Qué es Canasta Rosa? Una plataforma que reúne a más de 8,000 emprendedoras y casi 10 mil tiendas en un solo lugar.

Así como lo lees: ¡¡10,000 TIENDAS a un solo click de distancia!!

El shopping en Canasta Rosa es una absoluta gozada.

Te voy a hacer honesta: ¡¡vas a querer T-O-D-O!! Así que te recomiendo buscar con intención aquello de lo que tienes ganas, ya sea para ti o para regalarle a alguien especial.

Hay muchísimos detalles súper originales, de todos los tamaños, sabores, precios, colores y estilos que te puedas imaginar.

Yo, por ejemplo, lo que hice fue directo poner las palabras clave de lo que quería, en este caso: bruja, magia y rituales. Claramente luego puse fitness, keto, belleza y perros, pero vámonos en orden.

1) Cartas mágicas de Yo Soy Antonieta: ¿Qué bruja moderna no ama los oráculos? Las tarjetitas Bálsamo del Ser ya forman parte de mi rutina matutina; me siento en mi escritorio y saco la intención del día.

Un día andaba en plan Pitonisa y me ofrecí a leerle una cartita a mi tribu de Instagram, ¡¡estuvo padrísima la dinámica!! Súper mágica porque, de verdad, el Universo se encarga de hacernos llegar el mensaje que tenemos que oír el día que tenemos que oírlo, ni antes ni después.

2) Kit de Elíxires Medicinales de Mágica Hierbería: ¡¡Ufff!! ¿Qué te puedo decir de este kit? ES ULTRA MEGA PODEROSO, ¡¡lo amo!! Vale cada peso. Si eres como yo, que intentas por todos los medios ingerir los menos químicos y medicinas posibles, ¡¡estos elíxires son para ti!!

Yo me emocioné y pedí TODOS (golosa, la niña jajaja), pero los puedes pedir también dependiendo de tus necesidades.

Hay para todo: desde el de la Diosa (para regular el sistema hormonal de la bruja moderna) y Relax (para reducir el estrés y la ansiedad) hasta el de Aire Puro (que limpia el sistema respiratorio y despeja las flemas) y Panza Contenta (que apoya en los procesos digestivos, de colitis, gastritis y flatulencias o indigestión).

3) Difusor de tortuga de Alumbra: Debes saber, brujita, que ando metidísima en la onda de los aceites esenciales. ¡¡Me uní a la secta de Young Living!! jijiji La cosa es que este difusor me encantó, sobre todo porque es inalámbrico. ¿Cómo se usa? Le pones una velita chiquita adentro, agua en la tapita y 6 gotitas de aceite.

Te recomiendo estar alertar porque se me quemó un poco la tapa debido a que el agua se evaporó antes de que se terminara la vela. Otro tip: usa aceites de la farmacia, que son menos puros y más económicos, ya que los de Young Living y DoTerra no se deben calentar porque pierden sus propiedades, entonces pa’ que no desperdicies.

4) Kit facial de Gua Sha de jade de Innata: ¡¡Dios de mi vida!! Esta herramienta es lo m-á-x-i-m-o. No sé si estés al tanto, pero es una tendencia de belleza incluir en nuestra rutina los masajes con rollers y piedras de jade. El Gua Sha es como un triángulo (en realidad tiene forma medio amorfa) y la onda es aplicar un poco de aceite antes para que, a la hora del masajito, el Gua Sha resbale fácilmente.

Puedes usarlo entre 3-4 veces a la semana, pero si lo usas diario, ¡mejor! Es como darte un masaje linfático en 5 minutitos. Si lo vas a comprar o ya tienes uno, checa este tutorial para sacarle jugo: https://bit.ly/3gTOsKV * El kit que yo pedí incluye el aceite de aguacate, ¡una delicia! (y no saca granos, don’t worry).

5) Caja de la Abundancia de The Intention Box: ¡¡Mi cajita mágica!! La vela es una hermosura, y además la que yo pedí –La Caja de Nuevos Comienzos– viene con incienso y varios amuletos; ya sabes, cuarzos y cositas hermosas dignas de una bruja moderna.

Es un lujo, pero lo valemos, sobre todo si eres de las mías y haces rituales en luna nueva, luna llena, eclipses, etc. ¿Mencioné que es súper instagrameable? Sobre todo si tienes un altar en casa.

6) Healthy Mix de 4 Harinas de La Josa: Ok, aquí ya medio me salí de la brujería pura, pero como buena wellness blogger tenía que incluir algo de nutrición, así que me decidí por este kit de harinas saludables porque #BrujaKeto. Me emocioné a tal grado que me compré un hornito (para hacer los brownies) y una wafflera… Brujita, yo nomás te digo: ¡¡Qué ihop ni que ihop!! jajajaja

7) Botiquín de Viaje de Spanda Ayurveda: ¡¡Qué buena onda que lo incluí en mis básicos de bruja moderna porque cómo lo he desquitado!! Sobre todo el Ghee, que además de mega usarlo en la cocina, puedes untártelo cuando te quemas… Personalmente me di un quemadón con la tenaza, me puse un poquito en el dedo, y ya con eso no se me hizo la ámpula que luego se hace.

El aceite de coco, vital para cocinar, y también excelente lubricante sexual. El carbón activado, buenísimo para hacer mascarillas o echarle un poquitín a un vasito de agua para un efecto detox. La miel, ¡exquisita! El jengibre, ¡básico! En fin, es una chulada y personalmente amo a Ale, la fundadora (quien, por cierto, ¡acaba de estrenar podcast!).

Para hacerte la vida más fácil, hice una lista (tipo Playlist) con todos mis favoritos en esta liga: www.canastarosa.com/landing/favoritos Por ahí también vas a encontrar los favoritos de mis amigas bloggers Rita y Punto y Tania Ladeiro.

Date una vueltecita y si te animas a consentirte con algo, ¡¡presúmemelo en Instagram!! Me encuentras como @biancapescador_beautylifestyle #MisFavoritosCanastaRosa

pd. también le pedí unas cositas a la Luna (qué nombre tan original, lo sé jejeje). Si tienes perrito, ¡¡mega recomendados los snacks de Puppylicious!!

Besos y nos leemos la próxima semana.

pd. ¡¡¡Canasta Rosa llega YA a Guadalajara y Monterrey!!!