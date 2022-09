Ya tenemos el otoño encima y seguro estás buscando cuáles son los colores top para tus manicuras en esta temporada. No dejes de usar estos 5 colores chic.

Un buen look no solo depende del outfit que elijas, las manicuras son otro must que complementa un buen estilo en tus combinaciones y es precisamente por esto, que debemos tener las manos impecables siempre y los colores son el punto clave para cada temporada.

Manicura trendy en otoño: 5 colores claves

Tonalidades marrones

El marrón es el tono trendy del otoño/invierno 2022-2023. En todas sus tonalidades, son elecciones atrevidas, elegantes, con estilo y súper versátil para combinar con looks de diferentes colores. Verde oscuro El color verde es uno de los grandes protagonistas del otoño, en especial en su versión más apagada u oscura. Si lo combinas con marrón, es la manicura perfecta para este otoño. Manicura lila La gama de los lilas han sido una de las grandes protagonistas del año y según los expertos, esta tonalidad puede seguir su tendencia a principios del 2023. Es un color muy sencillo y delicado para adaptarlo en nuestras manicuras de la temporada. Uñas color rosa semitransparente El rosa semitransparente es otro de los tonos que más vas a ver en manicuras en los próximos meses. Pura delicadeza, originalidad y glam para tu manicura en otoño. Rojo otoñal El rojo nunca nos desampara y nunca pasa de moda. En esta temporada sigue entrando en el top de los colores más trendy para nuestra manicura. Queda bien en cualquier tipo de ocasión y es perfecto para que tus manos derrochen estilo, seguridad y romanticismo.