El arte japonés es de rasgos muy finos, son trazos bastante delicados al igual que los de sus caracteres. Por ello resultan bastante atractivos a la hora de realizar tatuajes e incluso diseños para uñas. En esta ocasión te muestro este estilo de uñas asiáticas en blanco, negro y rojo para que puedas inspirarte.

Grullas y koi

Estos son dos animales tan representativos de la cultura asiáticas que no podían faltar. El koi en especial es muy recurrente dentro de los diseños y estas uñas no son la excepción. Ambos animales denotan un trabajo exquisito y muy detallad. No podíamos esperar menos de la cultura oriental.

Dragones y caracteres

Si nos vamos un poco más por lo mitológico, los dragones sin duda estarán. El nivel de detalle en estos es magnífico. Como decoración o fondo, se encuentran algunos caracteres y puntos rojos. Los puntos incluso podrían hacer referencia al maquillaje de las famosas Oiran.

Máscara Kitsune

Kitsune es el nombre de un lobo que se convierte en humano y la máscara lo simboliza. Esta se usa en el teatro kabuki y en festivales típicos de la zona. Es muy tradicional y antigua, por lo cual este diseño debe ser bastante conocido.

Animales pero con más detalle

Sé que los diseños con animales ya fueron mostrados pero este en definitiva merece una mención. Tan sólo miren ese nivel de perfección en los detalles. Estas no son uñas, esto es arte. El solo pensar que en algo tan pequeño puede crearse tanta magnificencia es increíble. Definitivamente digno de admiración.

¿Con qué diseño de uñas asiáticas te quedarías?