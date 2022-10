La primera impresión es lo que cuenta. Esto nunca había sido tan cierto como en una entrevista de trabajo. Para esta ocasión tan importante, ya sea tú primera o quincuagésima vez, necesitas conocer los mejores colores para una entrevista laboral. Estos te harán resaltar y denotarán el profesionalismo esperado así que, vamos a ello.

Azul marino

Principalmente para cargos de liderazgo. Este tono es como decir el color de la cabeza de una empresa u organización. El azul marino será tu mejor amigo si tienes la ambición de conseguir este objetivo. Ahora solo te falta la personalidad, actitud y buenas vibras, que con una excelente oratoria y un atuendo de este color podrás comerte al mundo y arrasar en la entrevista.

Negro

El negro pisa tan fuerte y es tan imponente como la pisada de un tacón de aguja. El negro simboliza autoridad, dentro del ambiente laboral claro pero acá está un plus. Este color, dentro del círculo cromático representa elegancia y minimalismo. Es perfecto para ser notado sin tener un tono súper chillón y que podría rayar en lo poco profesional.

Gris

Un atuendo gris se asocia con una persona súper analítica. Quizá para algún puesto de contador o similar. Si vas a manejar muchos datos, este color, de manera inconsciente inspirará mucha confianza para esta área laboral. Si no me crees sólo piensa en los Pixies de los padrinos mágicos. No pienses en su lado sobrio sino más bien en que, todos parecían ser exageradamente analíticos y precisos. ¿A que es el color perfecto para dar esta sensación?

¿Cuál de estos colores para una entrevista laboral te pareció más interesante?