Hay momentos donde es obligatorio reiniciar, ¿cómo empezar desde 0?, a veces nos parece que es imposible, pero no lo es. Aquí te dejo 3 pasos que te ayudarán a tener determinación para enfocarte en comenzar esta nueva etapa de tu vida.

Imagínate que harás una limpieza en tu cuarto, de esas limpiezas profundas donde sacas y botas tooodo lo que no vas a usar más, lo dañado y deteriorado. Así mismo harás con tu vida, pensamientos y actitudes a partir de ahora.

Comenzar desde 0 sin tanta vuelta y con determinación

La idea es que aprendas a soltar situaciones frustrantes, que te condenan a una vida poco fructífera. Siempre es buen momento de avanzar y de agregar una nueva hoja a tu perfil de vida. Mira cómo:

1- Evalúa tu situación actual

La psicóloga María Elena Marchan nos recomienda hacer una especie de retrospección personal todas las noches, es como meditar y analizar nuestro interior, reconocer lo que va mal y lo que no, y si es preciso escribirlo para trabajar en función a estos detalles que SÍ son importantes.

Luego de esta noche de meditación, la mañana siguiente notarás todo con mejor claridad y sentirás un ligero cambio en tu forma de pensar. Una noche de retrospección personal no será suficiente, hazlo como una rutina de bienestar personal.

Cuando comiences tu día te sugerimos que te realices estás preguntas mientras te tomas tu cafecito de por la mañana:

¿Cómo te sientes?

¿Qué está funcionando?

¿Qué no funciona?

¿Qué has hecho bien y debes continuar?

¿Qué has hecho mal y debes cambiar?

¿Cuáles son tus fortalezas en este momento?

¿Cuáles son tus debilidades?

Anota tres cosas que has logrado en el pasado y te hacen sentir orgullosa.

Anota tres situaciones que te gustaría mejorar.

2- Seamos como Jim Rohn

En este punto número 2 me parece interesante que conozcas esta historia:

Jim Rohn fue un filósofo de negocios y millonario, pionero en el movimiento del crecimiento personal y mentor para personajes como Tony Robbins, Jack Canfield, Brian Tracy y T. Harv Eker. Es considerado una de las personas más influyentes del siglo.

Ahora bien, Jim comenzó su vida adulta siendo una persona común y corriente pero entre su cotidianidad, un día descansaba en casa cuando una pequeña niña exploradora tocó la puerta. Vendía cajas de galletas que costaban $2 dólares. Jim las quería comprar, pero a pesar de tener educación universitaria, ser un responsable padre de familia y poseer un empleo, no tenía ni un dólar en la bolsa. Inventó una mentira para zafarse de la pequeña niña, cerró la puerta y se desmoronó a llorar.

¿No te ha pasado esto?, todas hemos tenido un punto de quiebre como el de Jim. Pero lo más interesante de esto es el enfoque que le dio Jim a esta situación. Él decidió NO quejarse más de su estilo de vida, ni por falta de dinero y mucho menos mentir.

¿Cómo se habrá sentido el influencer millonario tras darse cuenta que no tenía ni 1 peso en su bolsa? Sin embargo, esto no lo detuvo y permitió que sus aspiraciones lo elevaran a una nueva realidad.

Con esta historia quiero llegar a tu vida real, ¿prefieres quedarte llorando y estancada en el problema o hacer como Jim que se reinventó para salir adelante? Entonces, si tienes pensando emprender con ese negocio, ¡adelante!, si quieres viajar, ¡adelante!, si quieres moverte de donde estás, ¡adelante! las sacudidas son necesarias.

3- Enfócate en tu plan de acción

Si ya tienes me mente el plan, ahora es importante que tengas una opción B y C. El plan A tiene probabilidades de no salir bien y eso es normal. ¿Vas a empezar tu negocio?, haz una lista de lo que quieres y necesitas:

¿Qué necesito?

Invertir en Mercancía

Aliados

Patrocinadores

Socios

Ayudantes

Local o tienda virtual

y más.

Y así con todo, hasta con entrevistas laborales. Crea una lista de lo que quieres y lo que necesitas para que inicio sea más organizado y lo tengas enfocado con claridad.