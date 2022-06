Aprender un nuevo idioma requiere principalmente de constancia y disciplina. Generalmente nos agobiamos por dos razones: no sabemos por dónde comenzar y no sabemos cómo comenzar. Las rutinas aburren, se nos va la motivación y dejamos que entren las dudas. ¿Cómo combatirlo y aprender realmente un nuevo idioma? He acá algunos tips comprobados que te podría servir. Intenta practicar con uno o dos a la vez para no agobiarte.

Buscar una madre nativa para aprender más rápido

La mejor manera de aprender un nuevo, es hablar y escuchar la lengua nativa de sólo una persona. Los bebés repiten las palabras que provienen de su figura de más autoridad, puede ser su padre o su madre pero tienden a repetir más la de uno. Busca tu madre nativa para aprender de la manera más natural de todas.

Flashcards

Las tarjetas son una opción maravillosa para aprender palabras, intenta con una al día. Puede ser tanto físico o con la ayuda de una aplicación, por un lado tendrás la palabra en tu idioma y por el otro en el que quiere aprender. ¡Diviértete con esta forma de aprendizaje interactivo!

Consumir contenido en ese idioma que deseas aprender

Lee libros, escucha podcast, videos en Youtube y noticias en el idioma. Cambia el lenguaje de tus dispositivos electrónicos y programas. Acostúmbrate a consumir contenido en ese idioma y aunque al principio será difícil, ya se te facilitará.

Guiarte de una aplicación o un plan de estudios por internet

Desde los más conocidos como Duolingo o un plan de estudios compartido por algún usuario en internet. Las opciones son bastante amplias y de seguro encontrarás alguna con la que te sientas realmente cómoda.

Crear tu propio plan

Si ninguna te convence o si eras más del tipo creativo, ¿por qué no armar tu propio plan de estudios? Recuerda incorporar métodos científicos que te ayuden al aprendizaje, además de establecer un horario y rutina para crear constancia.

¿Cuál tip intentarás primero?