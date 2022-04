Si te gusta llevar las uñas arregladas quizá te hayas topado con esta pesadilla, igual que yo: no lograr que el barniz dure más. Es decir: puedes poner cualquier color y a veces, a la hora ya tienes fallas porque simplemente se cae de volada.

Y si lavas trastes ni te cuento…

Así que si eres de mi team, te tengo una técnica que yo misma desarrollé y que ha hecho lo que nunca pensé que sucedería: que el barniz dure más de tres días… casi hasta la semana completa. Ojo, no hablo de un gel, no, sino de cualquier esmalte que compramos o tenemos en casa, de esos que nos gustan tanto.

Básicamente lo que necesitas son cuatro pasos, pero te pongo cinco porque uno es básicamente opcional, ya verás por qué.

¿Qué necesitas para mi técnica para que el barniz dure más?

Un tratamiento para uñas. Yo tengo este de Prosa que es súper económico y encuentras en todos lados de México. Contiene ajo y calcio. No sé si ha sido toda la técnica o simplemente este producto, pero desde que lo uso mis uñas están más gruesas. Ah, porque yo con una vez que me pongo gel (que sí, qué lindo que es) se me maltratan mucho. Base o primer. Generalmente no la utilizaba, pero mi amigo Rodrigo me dio el tip después de verme las uñas de los pies súper pigmentadas (ajá) por un barniz oscuro que utilicé y sí, manchó mis uñas. Me dijo: usa una base. Esta que tengo de Yves Rocher también se consigue en todos lados y no es costosa. El color. Yo elegí dos tonos pasteles, uno nacarado y otro no, así que es tu elección. Además, generalmente no combino, lo hice para probar qué tan bien reacciona a la técnica el barniz nacarado de Renova (ya la había probado con el de Natura y funcionó perfectamente). Como verás, no soy una experta en aplicar el color y generalmente, me salgo de la uña… pero te tengo noticias: ¡no importa! El excedente se quita con agua y prefiero salirme a que la uña no quede bien pigmentada o con huecos. Top coat. Este de Maybelline también se consigue en cualquier súper y da un efecto de gel. Generalmente todos los top coats son brillantes, pero te tengo un tip si quieres probar algo mate: en Sally Beauty venden una de OPI que es totalmente mate. Esta la tiene otro amigo y sí funciona muy bien como capa para las uñas -es guitarrista- que no se note.

Paso opcional (que yo amo):

5. Este es un «secador» que acelera que se seque el barniz. Ojo, funcionó muy bien con el de Natura (y otros que he probado), pero con el nacarado no tanto. Incluso lo he usado con otros barnices de Renova y funciona muy bien. Este se consigue en ciertas farmacias dermatológicas (en la farmacia de Liverpool o en San Pablo lo venden). Encontré una opción más económica en el súper, es de Sally Hansen, pero no lo he probado.

Ahora sí: mi paso a paso

Paso 1:

Con el tratamiento da una capa a tus uñas. Deja secar (no tarda mucho).

Paso 2:

Pon una capa de primer o de preparador y también deja secar. Este tarda un poco más.

Paso 3:

Aplica el color, te recomiendo dos capas o, si no cubre bien, tres. Puedes jugar con texturas y tonos. Eso sí, piensa que si vas a poner un barniz mate, el último paso puede «matar» ese acabado.

Paso 4:

Deja secar un buen rato. Te puedes ayudar con el secador exprés. Ahora, como lo mencioné arriba, por lo que vi los barnices nacarados tardan mucho más en secar, así que toma en cuenta mi experiencia.

Paso 5:

Ya bien seco, aplica el top coat o capa protectora. No solo va a dar protección sino que le dará un extra brillo. Pero si quieres acabado mate, arriba te dejé la respuesta.

¡Lista! Inténtalo y cuéntanos cómo te fue, a ver si te es tan efectiva como para mí y espero que el barniz dure más de lo que siempre te dura.