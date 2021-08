¡No lo tires! Los barnices de uñas por buenos que sean tienen una fecha de caducidad. No es que se descompongan del todo, pero la vida los va endureciendo (sí, como a nosotras). Broma. La cosa es que los tonos consentidos a veces son ediciones únicas e irrepetibles como para tirarlos a la basura y no intentar revivirlos (como si fuera una relación equis). Salva tu barniz chicloso con este sencillo ingrediente.

Hay varias marcas de Thinner Polish, que es un solvente o adelgazante de barnices… ándale como el de las pinturas de pared. Las marcas comerciales son pocas, pero muy buenas. Yo encontré el de la foto (pero revisa ya que me parece que ha renovado la imagen de su empaque).

Ya me ha durado bastante y además me ha salvado barnices que no he vuelto a encontrar y que qué pena haber tirado a la mitad, cuando apenas venía lo bueno o cuando tal tono se volvía a poner de moda o simplemente se me antojaba volver a usar.

Los pasos para salvar un barniz chicloso que perdió la consistencia y se puso boludo o pegajoso, son de lo más sencillo del mundo, pero cada uno tiene su ciencia (en realidad, su química).











Nail Polish Thinner de Beauty Secrets en Sally Beauty Supplies

Salva tu barniz chicloso en 3 pasos

Agrega de 5 a 20 gotas en tu barniz.

Este paso es fácil, pero ve de menos a más. Realiza los pasos que siguen y después revisa la consistencia. Si te pasas de gotas, lo vas a dejar aguado ¡y no es lo que queremos! Reposa la mezcla.

Si está demasiado duro o chicloso, este paso es importante ya que no se va mezclar luego luego, déjalo tantito tiempo para que penetre en tu barniz. Revuelve y agita.

Si no está hecho una piedra, te puedes saltar el paso 2 e irte directamente a éste. Revuelve el Thinner Polish con su misma brochita para que llegue hasta la parte de abajo del frasco y luego cierra bien y agita vigorosamente. Observa si ya tiene mayor movimiento que al inicio y la consistencia deseada. De no ser así, repite los pasos.



¡LISTO!

Ya has salvado la vida de tu barniz favorito…



Mira el reel completo en nuestro Instagram @kenarevista

https://www.instagram.com/reel/CSIO1vBDLYB/?utm_source=ig_web_copy_link

Extra tips para alargar la vida de tus barnices: