El intercambio de regalos es otro de los pequeños eventos navideños que causan mucha ilusión. Además de la finalidad de esta fiesta, es un buen momento para lucir atuendos increíbles. ¿Cómo lucir en tu intercambio de regalos? Veamos qué usan las celebs para inspirarte.

Aunque esto depende mucho de qué tan formal o no es dicha reunión con tus amigues, he aquí un par de looks para todos los estilos.

Karen Guillan para la más elegante

Si el código de vestimenta es formal pero no tanto, o si te encanta lucir elegante siempre pero la salida no es para llevar un vestido de cóctel, ¿qué tal este look? Es un Catsuit con trasparencias en negro que además contiene una especie de pañoleta muy colorida y vigorizante. Es ideal para la ocasión ya que diciembre es una época de colores, pero tal vez el color excesivo no sea lo tuyo a menos que lo luzcas de esta manera.

Para la más colorida: Miranda Cosgrove

Si por el contrario, eres de las que le encanta agregar color, ¿qué te parece algún atuendo inspirado en Miranda Cosgrove? Tiene un repertorio de estilos coloridos y estos son perfectos para invierno. Acompáñalo con sombras coloridas y estarás lista para lucirte.

Catherine Zeta Jones para las más cómodas

¿Recuerdas esos blusones de camisa tipo americana, pero ceñidos a la cintura? Esa puede ser una buena prenda acompañada de un par de accesorios. Puedes tomar este outfit de Catherine Zeta Jones como referencia. Un blazer o algún tipo de gabardina resultará primordial para un clima tan frío. Finalmente complementa con unas botas altas ¡y a darle!

La que no pasa desapercibida como Zoe Zaldana

La temporada está para sacar a relucir cualquier prenda con brillos que tengas por ahí. Un vestido rojo de lentejuelas como este puede ser tu opción ideal para que nadie brille más que tú. Puedes complementar con zapatos de tacón abiertos en dorado o blanco al igual que todos los accesorios a utilizar.

Zooey Deschanel para las espontáneas

Si eres la de los outfits fuera de lo común, ¿por qué no inspirarte en Zooey Deschanel? Este estilo con temática de back to school sin llegar a serlo aún es tendencia. Medias largas con falda negra y camisa de botones blancas ¡es un clásico! También puedes recrearlo con prendas más trendy para crear una versión más aesthetic.

¿Cuál de estas opciones para lucir en tu intercambio de regalos fue tu preferida?

Foto principal: Imagen de upklyak en Freepik