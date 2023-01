El 1% es una posición privilegiada donde no cualquiera puede estar. Se trata del otro lado del 99% de personas que viven de acuerdo a las normas sociales de la actualidad, quienes prefieren seguir la marea y pierden de vista su ser interior. Entonces, ¿cuáles son las características de ese 1%?

Lo que haces con tu tiempo libre

Lo que haces con tu tiempo libre define mucho qué clase de persona eres y quieres ser. El 99% suele utilizar esos momentos para mirar redes o consumir contenido de entretenimiento, como también puede ser ver pelis o series. Esto no tiene nada de malo pero el otro 1% suele educarse con este tiempo, ya sea con algún curso, un libro o documental.

Cómo luce tu entorno

Y no solo hablamos de tu espacio personal como puede ser tu hogar o habitación sino los lugares que frecuentas. No se trata de volverse un maniático de la limpieza pero sí mantener y disfrutar de la misma. Las áreas comunes deben estar limpias tanto en cuestión de desorganización como de maximalismo (esto en el tema de conservar cosas que realmente no necesitas).

Descansos realistas

Nada de dormir 4 horas para trabajar muchísimo, eso no es nada saludable ni productivo. Tampoco está bien descansar más de 10 horas. Lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas diarias, además de cantidad, tener un sueño de calidad es igual de indispensable para rendir durante todo el día.

No utilizas alarmas

Las alarmas y cronómetros suelen ser indispensables para nuestra vida, ya sea para medir un tiempo específico u otra razón como al cocinar una receta. El club del 1% no utiliza alarmas a manera de despertador. Ellos despiertan con toda la motivación y la promesa de un nuevo día.

Siempre luces bien

Siempre hueles bien, luces aseada y no sólo de la estética y de cómo luces, sino que además siempre cuidas de tu cuerpo. Mantienes la higiene y el tema de salud y las visitas médicas al día. Tu rostro además siempre cuenta con ese glow natural, siempre luce impecable y de porcelana.

Dieta balanceada y equilibrada

Aprendiste que tu cuerpo es un templo y es una de las cosas más hermosas que pudo otorgarte esta vida. Es por ello que lo cuidas de adentro hacia afuera y te alimentas de manera balanceada, sin restringirte pero tampoco excederte.

Si cuentas con estos hábitos y otros similares puedes considerarte parte del club del 1%.