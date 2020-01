A todos nos gusta viajar y conocer el mundo, sin embargo, al realizar viajes podemos estar contribuyendo con la contaminación de la atmósfera (según un estudio publicado por Nature Climate Change), pero… ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad? No dejes de leer el siguiente post para descubrir cómo convertirte en un verdadero “Viajero Verde”.

Traslados eco-conscientes

Aunque no lo creas, viajar en auto es mejor opción que en avión (según un informe del Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Michigan), eso sí, todo dependerá de las condiciones en las que se encuentre el vehículo.

Pero, si la opción es tomar un avión, puedes seguir los siguientes consejos para que tu viaje sea lo más verde posible:

● Vuelo directo: El despegue, el aterrizaje y el rodaje representan el 25% de la contaminación de carbono de un avión, informa la NASA.

● Equipaje ligero: Mientras menos peso lleves a un avión, menos combustible se requiere para mantenerlo en el aire.

Aventuras ecoturísticas

Para los amantes de la naturaleza y la adrenalina nada mejor que disfrutar de aventuras ecoturísticas, este tipo de práctica aparte de mejorar la condición física ayudan a preservar el planeta. ¿Cuáles son estas actividades al aire libre? Senderismo, ciclismo de montaña, buceo, paracaidismo, caminatas, excursiones, etc., siempre que sea al aire libre. ¡Genial!

Apps Eco-Friendly

Aunque no lo creas hay app que están apostando por cuidar y preservar el planeta. Si eres un viajero verde esta es una pequeña lista de aplicaciones que te pueden ayudar a planificar tus próximos viajes (las encuentras en dispositivos Android y iOS)

● Maps.me: en esta app puedes encontrar mapas de distintas ciudades sin necesidad de internet, además te da tips que te ayudará a ser más ecológico.

● Go Zero Waste: te da opciones ecológicas de productos, como shampoo, jabón o cremas, que no producen basura y no contienen químicos.

● Olio: esta app fue creada con la intención de compartir comida y evitar su desperdicio, otra de sus funciones es también el intercambio de artículos como ropa, juguetes y de utensilios, sumándose al combate de la creación innecesaria de basura y a la lucha contra el fast fashion, una de las industrias más contaminantes en el mundo. Utilizar esta app es muy sencillo: únicamente habrá que tomar una foto, agregar una breve descripción y dar detalles para la recolección del producto; vecinos y personas de alrededor podrán ver la disponibilidad y acudir al punto de entrega.

Hoteles Eco-Friendly

En la actualidad cada quien está buscando la manera de contribuir con cuidar el planeta, los hoteles no son la excepción. Ya son muchos hoteles los que han cambiado sus instalaciones por opciones más sustentables, es decir, contribuyen a eliminar servicios que contaminan, minimizan el impacto ambiental de su actividad y ahorran recursos sin que disminuya la calidad del servicio.

Algunos de ellos son:

● Hotel Sandos Caracol Eco Resort: ubicado en Playa del Carmen, es un resort para toda la familia y cuenta con la Certificación Rainforest Alliance, que audita a las empresas a comprobar que cumplen normas de sostenibilidad ambiental, social y económica. Este lugar tiene una planta de tratamiento de agua, cuenta con un programa de educación ambiental, unos viveros de plantas y paneles solares. ¡Aquí te enamorarás de la vida verde!

● Hotel Azulik: ubicado en Tulum, te lleva a otro nivel para desconectarte, relajarte y centrarte en lo mejor de este destino. El uso de electricidad que utilizan es mínimo, cuentan con un menú de la granja a la mesa y una tienda de ropa con diseños sostenibles y comercio justo. ¡Este lugar te hará reconectar con la naturaleza como nunca lo esperabas!

Con estos pequeños consejos estaremos ayudando el planeta, lo importante es que cada quien haga su aporte. No lo olvides en tu próximo viaje y conviértete en un verdadero ¡Viajero verde!

Te invitamos a tomar en cuenta estas recomendaciones simples pero conscientes para reducir tu huella mientras viajas por el mundo. ¡Sé amable con el planeta, necesitamos protegerlo!

Con información e imágenes de Turismocity