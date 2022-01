Compartir puede ser el mayor reto para una buena convivencia y una relación en armonía.

Hace dos años que la pandemia nos cayó de sorpresa a todos y desde entonces la vida nos ha cambiado. Es así, como poco a poco las paredes de nuestro hogar se ven pequeñas o si vivimos con nuestra familia la convivencia deja de ser la misma porque empezamos a valorar y desear un poco más nuestro tiempo a solas. Nos hacemos consciente que necesitamos respetar nuestros espacios y hábitos.

Desde hace un tiempo para acá me ha pasado que empiezo a extrañar la época de ir a la oficina y tener esa rutina de ir a crear, innovar o simplemente intercambiar ideas con mis compañeros de trabajo. Pero es así como el escritorio de mi casa se vuelve cada vez más pequeño y tengo la necesidad de encontrar mi lugar, por lo que, en este nuevo año 2022, he decidido mudarme.

Han pasado 6 meses o un poco más desde que aprendí qué es ser adulto y empezar a generar mis propios gastos, porque cuando uno aún vive con parte de su familia no se ve realmente la importancia de cada factura, hasta una vez que vives solo y te empiezas a dar cuenta que ya no es lo mismo darse un gusto a tener tus propias responsabilidades.

De pasar a tener esta experiencia, donde me he conocido más y disfruto de mi tiempo conmigo misma la vida me sorprendió con: tener pareja. Como siempre describo este hecho, ha sido para mí, de un día para otro y cada vez estoy segura de que encontré a la persona correcta porque he encontrado a alguien tan trabajador como yo y que sus maneras de ser me hacen crecer.

No llevamos mucho tiempo juntos, aún así, hemos empezado a vivir juntos y a cada uno dividir nuestras responsabilidades en lo que ahora es nuestro hogar. Las cuatro paredes donde vivimos es nuestro sitio de trabajo y convivencia y cada día se trata de aprender uno del otro, pero como yo le llamo: Esta etapa nos va a servir como prueba de fuego para aprender a compartir, incluyendo los gastos.