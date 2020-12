¿Te ha pasado que preparas un platillo y… no sabe a nada? Es porque no te has hecho fan de los condimentos para cocinar y acompañar. Para que no te vuelva a suceder, aquí te dejamos ideas de cómo subir de nivel tus cenas –y comidas, por qué no-.

Granos y frutos secos

Estos puedes usarlo para TODO. Por ejemplo, en el desayuno de Navidad: un buen plato de fruta fresca con almendras o el mix de frutos te dará proteínas y vitaminas de las buenas sin sentirte llenísima (porque seguramente cenaste mucho en Nochebuena).

Pero también puedes utilizarlas para acompañar tu ensalada de manzana o hasta sobre el lomo en rebanadas, acompañado de un puré de manzana. Ah, ¿y a quién no se le ocurre ponerlos en la tabla de charcutería como botana? ¡Delicioso!

El mejor aceite

En México a veces solo usamos el aceite de oliva para platillos fríos pero los españoles nos ven raro cuando hacemos esto. Lo puedes utilizar para todo, solo cuida que no humee, es decir, agrega los ingredientes antes de que saque el humo. El sabor combina súper bien con cualquier platillo y es saludable.

Por supuesto puedes utilizarlo para hacer vinagretas o para simplemente impregnar pedazos de pan con él para acompañar la cena.

Una buena sazón

Sin duda, para añadir sabor a la hora de preparar un platillo, las especias gourmet son lo mejor que nos ha dado la modernidad. Recuerda los tips de la chef Gloria Zabalgoitia en nuestros talleres: no sazones directamente del frasco cuando el platillo está en la estufa, ¡podría humedecerse! En su lugar, vacía sobre una cucharita y entonces sí, añade.

Experimenta, no tengas miedo de utilizar las especias, ¡verás cómo levanta tu platillo!

Toques dulces

¿Has probado una galleta salada con queso brie con una cama de mermelada de cereza? Vas a morir de amor. También puedes usar un buen pan rústico en rebanadas delgadas.

Si no quieres hacer postres, pedazos de chocolate amargo endulzado con jarabe de agave, acompañados de un rico café, será un final suficiente para esa comilona en la que ya no te cabe nada más.

¿A poco no te dan ganas ahora de utilizar todos estos productos para tus cenas de fin de año?