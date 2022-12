La actriz, directora, productora y psicóloga israelí estadounidense, Natalie Portman, se ha encargado de viralizar por Instagram sus libros favoritos. Conozcamos algunos de ellos.

Sin duda, la actriz y multifacética de Hollywood nos ha demostrado que su hobbie favorito es la lectura y de forma directa, nos recomienda sus lecturas que, al parecer, han tenido buen contenido.

4 lectura fav de Natalie Portman

Si quieres echarte una buena lectura, sigue las recomendaciones de Natalie Portman. Aquí te digo cuáles son:

1. Olga Dies Dreaming

Este libro trata sobre la transformación de Olga, «de luchadora a una mujer compasiva a medida que supera las dualidades y encuentra la plenitud dentro de sí misma”.

Lo puedes encontrar en la versión en inglés, a $350 pesos, aprox, en Amazon.

2. Simple Passion

Annie Ernaux documenta lo que sufre un corazón atrapado en una pasión que lo consume todo. Obviando la línea entre la realidad y la ficción, intenta trazar el curso emocional y físico de su relación de dos años con un hombre casado.

Lo encuentras desde $198 pesos, en español.

3. Fruiting Bodies

Como ella misma lo comenta, es una de las historias imaginativas de Harlan, puesto en el fondo del cambio climático y mundos mágicos alterados. Este libro de cuentos de Kathryn Harlan te hará desprender de la realidad y despejar la mente de la cotidianidad. ¡Haz la prueba!

Puedes encontrarlo de importación por $550 pesos, aprox.

4. Drive Your Plow Over the Bones of the Dead

Según nos comenta Portman, esta novela polaca combina misterio, comedia oscura, política y filosofía. Mientras Janina, una astróloga que prefiere la compañía de animales, se propone investigar los cadáveres que aparecen a su alrededor, hay fricción entre Janina y los cazadores. Esta novela de la ganadora del Nóbel de Literatura, Olga Tokarczuk, seguro nos va a gustar.

Este libro se encuentra en cualquier librería de México, aproximadamente a $350 pesos.

¿Es de tu estilo? Te reto que a que tomes una semana para echarte esta lectura y andes en la onda de Portman.

En cada una de sus lecturas, ella te invita a que también te sumerjas con ella en el mundo de la lectura, ¿Qué esperas?