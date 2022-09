Rupi Kaur no es solo una poeta, es una increíble mujer disfruta de la ilustración, fotografía y actuación además de ser ferviente activista del feminismo. Y no hablamos de que inspiró a cualquier generación sino ¡nuestra generación! Si no me crees, quizá los libros Milk and Honey o The Sun and Her Flowers te suenen de algo, ¿a que sí?

Por medio de todas sus pasiones comunica su mensaje, sus ideales acerca del feminismo y su manera de ver la vida. Sus palabras tocan la fibra más sensible de cualquiera, sin importar el género con el que te identifiques, sentirás esa conexión con cada palabra y cada verso de sus obras.

La belleza de sus trazos

Además de que, cada trazo de una letra representa una parte de su alma al descubierto, los dibujos, tan característicos de ella acompañan a la perfección el sentido de sus escritos.

Poemas

He aquí uno de sus poemas que habla acerca de la naturaleza femenina. Esto claro, visto no desde el punto de la belleza, sino que podemos ser algo más que una cara bonita.

Quiero disculparme con todas las mujeres a las que he llamado bonitas antes de haberlas llamado inteligentes o valientes siento que sonara como algo tan simple como si aquello con lo que has nacido fuera de lo que tienes que estar más orgullosa cuando tu espíritu ha aplastado las montañas A partir dde ahora diré cosas como eres fuerte o eres extraordinaria no porque no piense que eres linda sino porque creo que eres mucho más que eso.

Libro: Otras Maneras de Usar la Boca

En las pequeñas historias que Rupi Kaur entreteje, la mujer se encuentra en estado de superioridad e inferioridad. Es empoderamiento y destrucción, es, además diosa y humilde. Es, por sobre todo, mujer.

Rupi Kaur en sus propias palabras

¿Quieres conocer un poco más de ella? Aquí te dejamos un Ted Talk en el que participa -ojalá pronto cuente con subtítulos en español-, pero puedes encontrar mucho sobre ella en Youtube. ¡Te invitamos a que la conozcas!