Las leyes del desapego nos permiten liberarnos del miedo y la inseguridad que nos hacen vulnerables con una alta necesidad de aferrarnos a lo efímero de este mundo. Trabaja tu liberación emocional y conoce cuáles son estas 4 interesantes leyes el desapego.

¿Qué pasa cuando decidimos sacudirnos y asumimos el reto de tener un desapego responsable? Este paso es la clave para alcanzar la felicidad y sentirnos, por fin, realizadas en determinado ámbito de nuestra vida: laboral, personal, amoroso, financiero, espiritual, entre otros.

Si no nos damos este sacudón, es inevitable vivir con miedo y dentro de una zona de confort que solo creará mucha más dependencia a las inseguridades. La idea es no aferrarnos a los excesos y permitirnos vivir felices y desde la honestidad.

Leyes del desapego

1. Sé responsable contigo misma

Esta ley te convierte en una mujer responsable de las decisiones, los actos y el crecimiento personal que vayan aconteciendo en tu vida. La felicidad está arraigada a los principios de la vida construidos por cada una de nosotras.

2. Vive el presente y asume la realidad

Si solo te enfocas en situaciones del pasado o por el contrario, lo que pueda suceder en el futuro, solo generarás a tu vida angustia, frustración y enojo.

¿Qué debes hacer?, la recomendación es realizar actividades conscientes donde te muevas al presente e identifiques lo que pasa en el aquí y en el ahora. La meditación es la actividad mas idónea para lograr con éxito esta segunda ley.

3. Fomenta tu libertada y la de los demás

El desapego no implica cortar vínculos o relaciones con personas por ego o frialdad emocional. Al contrario, se trata de entender sin presiones ni ansiedades el hecho de ser abandonados.

No sé si has escuchado el lema de: «yo no te necesito, yo te elijo» , es la frase exacta para definir esta tercer ley del desapego. ¿Pudiera ser un mantra?, no lo sabemos pero podemos aferrarnos a esta oración para lograr los niveles del desapego que necesitamos.