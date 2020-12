Quizás te suene muy cliché el hecho de agradecer por todo, pero más allá de una frase que está de moda, puede convertirse en un estilo de vida.

Sin darnos cuenta, cambiamos un montón de cosas en nosotros y nuestro entorno. ¿Sabes cuáles son las ventajas de agradecer?

Para que esto funcione tienes que hacerlo de corazón, con la mejor disposición que puedas emanar y sintiendo de forma real, dicho agradecimiento.

Lo que verdaderamente importa y lo que marca la diferencia es cómo reaccionas ante todas las circunstancias de vida y simplemente decir: ¡Gracias! sin esperar menos de la vida.

Una vez, un mentor me comentó la importancia de ser agradecido y cuando me empezó a explicar lo trascendente de este hecho, me detuve a pensar en todo el tiempo que perdí; y desde entonces, agradecí por lo que ya pasó, por lo que está pasando pero sobre todo por lo que aún no ha sucedido.

Mira las ventajas de agradecer: que tu vida cambie…

Agradecer ¡ventajas para tu vida!

♥ Excelente mecanismo para la Ley de Atracción y Manifestación.

♥ Valoras hasta lo más mínimo y te hace sentir afortunada de lo que eres y lo que tienes.

♥ Conectas con el presente y vives tranquila.

♥ Mantienes una actitud increíblemente positiva.

Agradece ¡haz que sea un ritual!

Gabriela Lyon, Psicóloga y Coaching Transformacional (experta en comprender las leyes del Universo) me explicó que podía hacerlo como un ritual.

¿What´s, cómo se come esto? (seguro no tienes idea). Es sencillo, mira estos tips y empieza hacerlo:

♥ Elige un rincón de tu casa donde puedas pegar agradecimientos (que sean tus nuevos mantra), de tal modo que sean visibles siempre. Yo elegí una puerta de mi clóset.

La habitación es un lugar privado, donde muy pocos tienen acceso. Es importante que este lugar te brinde paz e intimidad contigo misma.

♥ Elige un horario del día; yo particularmente elegí las mañanitas al levantarme de la cama. Con la mejor de la disposición y una angelical sonrisa, empiezo a agradecer y a repetir estos mantras sagrados para ti. (Si quieres agregar algo nuevo que agradecer, ¡pues bienvenido!)

♥ Si en la mañana se te hace difícil porque te despertaste tarde, tienes muchas cosas pendientes por hacer y debes salir corriendo, posponlo y hazlo con calma antes de dormir.

Al llegar a casa, toma una ducha, cenas y cuando ya estés lista para dormir, haz el mismo mecanismo que te acabo de explicar arriba.