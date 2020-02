Es un error pensar que la ley de atracción sucede por pura magia o son conjuros que solo decimos una vez y ya. Se trata de la intención con la que deseamos, la fe y la constancia. Hoy te hablaré sobre el método de atracción 55 x 5.

Te voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Conseguir un buen empleo. Debes empezar por sentir que ya has conseguido el trabajo y estar en total sincronía con esa vibración.

Generalmente comentemos el error de decir: “quiero un empleo”, “necesito un trabajo” pero ni sentimos ni declaramos. Y así no funciona.

Intención con acción

Cuesta un poco estar en esta sincronía y es que creer en algo que no existe o no ha pasado… no es tan sencillo como parece pero es fundamental para poder atraer lo que tanto deseamos (aplica para el trabajo, para el amor, para el crecimiento personal y hasta para sanar).

Date la oportunidad de concentrarte en tu deseo y en ese deseo, sin que el ego o la desesperanza te traicionen.

Por eso, el método 5x 55 me gusta mucho. Nos permite en enfocarnos de manera directa y precisa, además de interiorizar lo que queremos materializar. Para esto, es fundamental que creas y sientas que eso que tanto deseas ya es real, ya lo tienes, ya se dio. De esta manera funciona la ley de atracción.

El método 55×5

Te preguntarás, ¿por qué este nombre? consiste en escribir durante 5 días, 55 veces nuestro deseo.

Debe ser escrito a mano, en una hoja de papel, con lápiz o pluma, en un cuaderno.

Debe ser escrito seguido. No puedes escribir 10 oraciones en la mañana, otras 10 en la tarde. No, debe ser escrito en un solo momento y corrido.

Busca un lugar en el que nadie te vaya a interrumpir y tú puedas estar tranquila.

Debes escribir una emoción, agradeciendo y siempre en tiempo presente.

Aquí te dejo un ejemplo, ponlo en práctica y verás… ¡Atrae con 5×55!

¡Decreta y atrae!