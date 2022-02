El Glow Up es un conjunto de acciones que te harán sentir y lucir bien, es cuidar de ti tanto por dentro como por fuera. Cómo estamos en un año de cambios nada mejor que un reto de Glow Up 2022 para manifestar cosas buenas, desechar lo malo y crear la vida que deseas.

Comenzar con poco

Toma tus grandes objetivos y divídelos en pequeñas acciones. Tal como el libro hábitos atómicos crea una mejora del 1% a diario y especifica cada mini tarea. Piensa en dónde quieres realizar la actividad, cuánto te tomará y por dónde vas a comenzar. Un ejemplo puede ser meditar a las 10 am en tu patio trasero con un mantra en específico por 2 semanas.

Afirmaciones

Repite algunas afirmaciones diarias, palabras en las que creas y sientas que mereces escuchar. Escúchalas por la mañana para comenzar tu día de mejor humor. También puedes intentar con algunos podcast sobre crecimiento personal y amor propio.

Cambiar la relación con el cel

Evita que tu celular sea lo primero al revisar en las mañanas ya que de este modo comenzarás el día con la vida de otros y no mejorando la tuya. Reduce también el tiempo que lo utilizas a diario ya que de seguro muchas veces lo enciendes aunque no tengas nada interesante o importante que ver. Elimina ése mal hábito.

La intención de las cosas

La intención con la que realices todo es importante ya que influirá en la manera en la que nos sentimos con ella. Si se te dificulta prueba con repetir como afirmación lo que quieres sentir en determinado momento. Repítelo hasta que lo creas.

Skincare y cuidado personal

Toma algunos minutos para crear alguna rutina de cuidado personal o disemina el tiempo a lo largo del día, mientras más tiempo mejor. Colócate alguna crema hidratante, usa bloqueador solar, aplica mascarillas no sólo a tu rostro sino también a tu cabello y piel… Dedícate tiempo a diario.

Depurar personas tóxicas

Este reto de glow Up 2022, no es sólo cambiarte a ti sino también eliminar lo que no necesitas. Las personas que no aportan nada bueno en tu vida y sólo te hacen sentir menos o desacreditan todo lo que dices no merecen seguir contigo ni este año nuevo ni nunca.

Recuerda que cuando lo malo se va, le das un espacio para que entre lo bueno. Obtienes lo que realmente necesitas y esto aplica para todo.

