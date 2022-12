Ya estamos en los últimos días del año y es común comenzar a sentir cansancio por todo lo que se ha vivido, o al menos la necesidad de renovar la energía antes de que termine, a fin de empezar el siguiente con el pie derecho, atraer lo mejor a nuestras vidas, así como tener energía para las últimas celebraciones y compromisos del año.

Soy Panterita, guía espiritual, y a fin de transmutar cualquier energía negativa, recargarte y aumentar tu buena vibra, te comparto algunos consejos que puedes aplicar antes de que termine el año para atraer salud, amor, éxito y abundancia.

7 consejos para renovarte

1) Limpia y ordena: Para atraer la energía positiva, limpia y saca las cosas que no necesitas en tu casa y oficina. Deshazte de todo eso que ya no usas, que no te sirve, que solo te estorba y que además estanca la energía.

Haz una limpieza profunda de tu hogar, limpia en todos esos rincones a los que no sueles prestarles atención, y de ser posible, haz una limpieza de todos los tapetes y cortinas. De esta manera, mejorarás la circulación de energía positiva en tu hogar. No tienes que hacerlo todo de una sola vez, tómate tu tiempo y visualiza en cada acción como cualquier energía densa es reemplazada por una amorosa y de luz.

2) Escribe tus propósitos: Atrae la energía positiva haciendo una lista de propósitos que quieras alcanzar en el plano personal, profesional, espiritual y sentimental. Esta lista te ayudará a encontrar la motivación y energía que necesitas para realizar las últimas acciones de este año para alcanzar tus objetivos. Cuando lo hagas también puedes describir a detalle cómo te imaginas cumpliendo tus metas, y cómo imaginas que será cuando ya las hayas alcanzado, evoca estas emociones y siente cómo la energía positiva te inunda. Esto te ayudará a manifestar más rápido y a renovar fuerzas.

3) Coloca plantas en tu hogar: Las plantas atraen energía positiva y limpian los ambientes dentro y fuera de la casa, dándole a tu hogar un ambiente armonioso y más equilibrado; además, suben el ánimo, y cuidarlas resulta una excelente fuente de relajación.

Te recomiendo que elijas algunas plantas con flores amarillas, ya que este color es símbolo del oro y de la abundancia. Una buena opción es colocar dichas flores cerca de la entrada o en la sala. También te recomiendo tener sábila, conocida por su cualidad de limpiar energías, así como la ruda, menta, y la lavanda, que trae armonía y es conocida por sus poderes relajantes.

4) Realizar un ritual de relajación: Para tranquilizarte, reducir la ansiedad y dormir mejor, puedes tomar un ritual de relajación. De haberlo hecho antes, sabrás qué funciona mejor para ti, pero puede ser un masaje relajante con velas, practicar unos momentos de meditación para reconectar contigo misma y alinear tus chakras, así como practicar yoga o Taichí. También puedes tomar un baño con tu infusión favorita para renovar energía. Esto te ayudará a desconectarte por al menos 40 minutos o una hora, para poder hacer un viaje interior y poder tener más calma y orden en tu mente. Mientras lo haces, es un buen momento para pensar en todo lo alcanzado en el año, y qué aspectos de tu vida sientes que necesitan trabajo.

5) Terapia depurativa o détox: Cuida tu cuerpo; seguro que también ha estado sometido a mucho estrés durante el año. Aprovecha que está por iniciar un nuevo ciclo para descansar adecuadamente y para tomar agua; también puedes utilizar algunas infusiones que pueden beberse para purificar tu cuerpo, para lo que te recomiendo consultar a un especialista primero. Otra opción es tomar tés convencionales, como la manzanilla, el anís o el té de limón, cuando los bebas, de preferencia sin azúcar, visualiza cómo te purificas tanto física como energéticamente. Desde luego, no olvides comer bien y moverte cuando puedas.

6) Pasa tiempo en la naturaleza: Escápate un día o algunos días a la naturaleza. Apaga tu celular y desconéctate por varias horas, para dar un paseo por el bosque, el campo o la playa descalzo, así podrás conectarte con la naturaleza y renovar tu energía. Si lo haces, y verificando primero que es seguro, te aconsejo caminar descalza o descalzo y abrazar un árbol, que son grandes canalizadores de energía positiva; siente la conexión con el Universo y renueva tu energía.

7) Agradece: Finalmente, no olvides agradecer, ya que es una de las prácticas espirituales más básicas y también más poderosas para equilibrar tu energía y elevar tu vibración. Si no sabes cómo empezar te recomiendo realizar mi reto de agradecimiento de 28 días, gratuito, en el que te guío por este maravilloso camino. También, puedes hacer una lista para agradecer por todo lo que viviste este año que sientas que te haya marcado y guárdala; el primero de enero puedes volver a leerla.

Renueva tu energía antes de que termine el año siguiendo estos consejos, y procura ponerlos en práctica más de una vez al año; hazlo cada vez que sientas que tienes un alto nivel de estrés y ansiedad. Que uno de tus propósitos de 2023 sea escuchar más a tu ser, y atender tus necesidades para vivir mejor y disfrutar más de cada momento. ¡Felices fiestas!

–Panterita–

Sobre Panterita Roch:

Sandra Elisa “Panterita” Roch es la fundadora de “SER By Panterita”, una plataforma de crecimiento personal y espiritual. Desde hace más de 10 años ha estudiado diferentes técnicas de manejo de energía, basadas en 4 pilares fundamentales: el cuerpo, la mente, la energía y las emociones. Lo que la ha llevado a prepararse y convertirse en Coach y Terapeuta holística.

Foto de Rodolfo Sanches Carvalho en Unsplash