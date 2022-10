Las plantas es la mejor decoración para darle calidez de hogar, combinan con cualquier estilo y aportan mucha vida y luz a los espacios. Si no tienes alguna quizá por pereza o porque aún no te has decidido cuál, acá te dejamos algunas opciones. Esta guía de plantas de interior despertará tu interés en tener un pequeño espacio verde dentro de tu hogar.

Monstera

Si quieres una planta grande, la monstera es ideal. Esta planta crece muchísimo y necesita de riegos moderados para vivir. Necesita de luz pero no directa, perfecta para colocar cerca de la entrada o junto a una ventana.

Cuna de Moisés

Si lo que deseas es una planta con flores, esta es una de las clásicas. La Cuna es fácil de mantener y es mejor tenerla en alguna zona húmeda del hogar.

Cinta o malamadre

Es una planta que vive bien en la sombra y no tolera el sol directo. Sólo necesitas regarla 1 o 2 veces a la semana para mantenerla. Es una planta que crece bastante, por lo que puede ser perfecta para colocar en lugares altos. Queda muy bonita en recibidores y galerías.

Potus o teléfono

Es una planta casi que indestructible. Riégala cuando notes la sequía en la tierra y no deberás preocuparte en los días con poca luz. Al ser una planta que crece hacia abajo, lo mejor será colgarla o colocarla en lugares altos como un estante o librero. Un plus que mucha gente no sabe: crece tanto en tierra como en agua, así que si se te olvida regarlas, ¡esta es para ti!

Dracenas

Perfecta para las olvidadizas del regado con una vez a la semana o a la semana y media estará bien. Solo ten cuidado si tienes mascotas, ya que estas son tóxicas para los gatos y los perros.

Suculentas

Existe infinidad de variedades y son unas plantas, por lo general bastante pequeñas. Al ser suculenta, aguantan muy bien las temporadas de sequía y por su tamaño, puedes colocarlas en cualquier lugar.

¿Qué tal esta guía de plantas de interior?