Las fajas moldeadoras pueden ayudar a definir tu figura, pero hay una serie de consejos que debes seguir para lucirlas como debe ser y en Kena, te lo contamos.

Fajas moldeadoras, ¡tips para usarlas!

Talla adecuada:

Es importante elegir una faja que se ajuste correctamente a tu cuerpo. Si es demasiado ajustada, podría ser incómoda o restringir el flujo sanguíneo, mientras que si es demasiado holgada, no proporcionará el efecto de moldeo deseado. Tiene que ser apretada sin cortarte la respiración.

Usa la faja correctamente:

Te recomendamos deslizarla desde los pies hasta la cintura, ajustándola suavemente a lo largo del cuerpo. Evita enrollarla o plegarla, ya que esto puede generar pliegues incómodos o abultamientos.

Gradualmente aumenta el tiempo de uso:

Si nunca has usado una, comienza usando la faja durante períodos cortos de tiempo, como una o dos horas al día, y ve aumentando gradualmente la duración a medida que te acostumbras a ella. Evita usarla por períodos prolongados.

Utilízala con prendas adecuadas:

Elige prendas de vestir que se ajusten bien a tu cuerpo, evitando usar prendas ajustadas en exceso o con costuras gruesas, ya que podrían hacer que la faja sea más visible o incómoda.

Hidratación y cuidado de la piel:

Aplica una crema hidratante antes de ponerte la faja y asegúrate de mantener una buena higiene para evitar irritaciones o erupciones cutáneas.

No uses la faja para hacer ejercicio:

Las fajas moldeadoras no están diseñadas para ser usadas durante actividades físicas intensas. No las uses mientras haces ejercicio, ya que pueden dificultar la respiración y restringir el movimiento adecuado. Escucha a tu cuerpo…

Esto es una elección personal y no debe reemplazar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación balanceada y ejercicio regular.