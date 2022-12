Los tips y sugerencias sobre salud sexual son necesarios para llevar una intimidad segura y placentera. Para esto, es conveniente que tengas presente los 7 consejos sobre salud sexual que ninguna mujer debe pasar por alto. ¡Apunta!

Consejos sobre salud sexual: garantiza tu intimidad

1- Masturbación

Toma en cuenta que la masturbación es un acto privado, saludable y natural. Por lo tanto, deja a un lado los tabús y vive tu intimidad sin penas ni culpas y con mucho lubricante.

2- Protección

No olvides protegerte siempre. Lleva contigo tu protección o condón femenino (o masculino) y no permitas que otro te contagie. Tips: si el preservativo tiene algún desperfecto, ¡tíralo, ya no sirve!

3- VPH

El VHP es una enfermedad de contagio sexual que se trasmite cuando hay ausencia de preservativos. ¿La solución?, usar condón siempre y ponte la vacuna de prevención.

4- Juegos sexuales

Se vale incluir en tu intimidad, caricias, besos, preliminares y mucho más. Para esto, es importante que te decidas a vivir una sexualidad abierta y en confianza con tu pareja.

5- Embarazo

Si aún no es momento de quedar en cinta, asegúrate de cuidarte y disfrutar de la sexualidad responsable. Para esto, ya sabemos que hay muchos métodos de prevención, consulta con tu médico y que él te aconseje cuál te conviene más.

6- No te compares

Vive tu sexualidad con exclusividad y haz tu parte lo mejor que puedas, con comparaciones que te hagan una mala jugada. Recuerda que la seguridad también es un arma de doble filo en los momentos íntimos.

7- Comunícate

Es importante decirle a tu pareja como te sientes. Este punto es importantísimo para fomentar una relación solida y duradera. Dile lo que te gustó, lo que no y lo nuevo que quieres probar, eso también se vale.