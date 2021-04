Recomendada por mi adorada Rosa Kalach, fui a dar a La Marquesa, a Equilibrihum, una organización fundada por Mariana Neme y Fernanda del Villar, que ofrece constelaciones y coaching con caballos.

Honestamente no llegué nada escéptica porque yo le tengo mucha fe a los animales. Me acuerdo cuando alguna vez leí en una bio de Instagram: “Me caen mejor los perros que las personas”, ¡¡¡y amé la frase!!!, porque muchas veces me ha pasado así.

La cuestión es que llegué muy curiosa porque una cosa es tenerle fe y buena vibra a los animales, y otra es confiarles tu proceso de sanación.

No tenía idea cómo iba a funcionar la sesión, pero yo iba lista para despepitar todos mis males emocionales.

No hizo falta.

PASO POR PASO

En realidad una como consultante habla muy poco. Más bien Mariana y Fernanda te van guiando a través de preguntas y órdenes muy sencillas.

• “Observa a los caballos y dales un número”

• “Toca a cada uno y regresa al centro cada vez”

• “Dales un nombre según la emoción que te inspiren”

• “Camínalos alrededor de la pista”

• “Camínalos por donde quieras”

• «Háblales en voz alta o en tu pensamiento»

• “Viéndolos a los ojos, repite después de mí”

Su trabajo consiste en interpretar lo que el caballo está espejeando de ti porque cada caballo (trabajas con tres) representa diferentes aspectos y/o personas de tu vida. En mi caso fueron mi mamá, mi papá y yo misma.

En la primera sesión se trabaja con la familia de origen. Un caballo representa a tu papá, otro a tu mamá y otro a ti misma.

La sesión dura entre 45 y 60 minutos. Podría decir que es bastante concisa sin que eso le reste efectividad. ¡¡¡Yo hasta derramé algunas lágrimas!!!

Porque lo que te dicen (Mariana y Fernanda) es bastante atinado y poderoso; en pocas palabras y con mucha compasión, sacan a relucir fantasmas del inconsciente que están continuamente bloqueando nuestra felicidad.

Esta terapia, que no es lo mismo que la equinoterapia (ahorita te aclaro la diferencia), sirve muy bien para prevenir o tratar problemas como depresión, ansiedad, estrés y hasta desórdenes alimenticios.

Las constelaciones -con personas, figuras o caballos- tienen la función de reacomodar el rompecabezas de nuestra vida, es decir, si por algún tema familiar nos movimos y en lugar de ser “la hija” nos ponemos en el papel de “la mamá”, esta terapia nos ayuda a regresar a nuestro centro, al papel que nos corresponde y desde ahí construir la vida que deseamos y merecemos.

Este trabajo se puede realizar de manera individual, en pareja o en familia. Es apta para niños, adolescentes, adultos, enfermos terminales, adictos, veteranos de guerra y personas en situación de cárcel, es decir, es útil básicamente para quienquiera que desee volver a su centro a fin de experimentar la vida de una manera más sana, completa y satisfactoria.

Al final de la sesión te mandan “la tarea” por WhatsApp; ésta consiste en escribir cuatro cartas y repetir una frase frente al espejo durante 21 días.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA EQUINOTERAPIA?

¿Por qué no debemos confundir la equinoterapia con las constelaciones y el coaching con caballos? ¿En qué radica la diferencia?

“La equinoterapia sirve para ciertas enfermedades, padecimientos o problemas físicos y neurológicos que, para notar una mejoría, requieren que el caballo sea montado. En el caso de las constelaciones y el coaching no es así. Nosotras trabajamos con pies a tierra, que quiere decir que tanto la persona como el caballo son libres de moverse y expresarse sin ataduras, en igualdad de circunstancias”, explica Mariana.

¿Sabías que… el 93% de la comunicación humana es no verbal? En el caso del caballo, el 100% de su lenguaje es no verbal, por eso funciona perfecto como espejo.

Si pensamos a las personas como estrellas del firmamento, y a las constelaciones como un sistema, ya sea familiar o social, es justamente la energía que las une la que se trabaja en este tipo de terapias. Lo que hacen es traer el pasado al presente para sanarlo y a partir de ahí construir un mejor futuro.

“Nosotras trabajamos con la energía de las personas, por eso hay muy poca plática, porque en realidad sólo somos guías y traductoras entre los caballos y tú. Los caballos representan a los miembros de tu sistema o familia, y nos ayudan a destrabar situaciones que muchas veces ni siquiera están en el consciente, pero que igual afectan”, señala Fernanda.

Esto, complementa Mariana, es porque los caballos son ultra-sensibles, no tienen ego y responden meramente a la parte energética de la persona, sin importar su estatus ni educación.

Respondiendo a la pregunta del millón -¿Qué tan cara es esta terapia?- hay que decir que la sesión está en $1,400 pesos y que para notar realmente un resultado transformador se recomienda empezar con 3 (sesiones), con un espacio de 20 a 30 días entre cada una, o al menos no más de 90.

Equilibrihum es la fusión de las palabras Equino, Equilibrio, Libre y Humano, y está presente en 2 países, 12 estados y 14 ciudades.

¿CÓMO SE TRABAJA LA PARTE DEL COACHING?

Además de las constelaciones con caballos, Equilibrihum también tiene la parte del coaching, enfocada 100% a directores o emprendedores de alto rendimiento, empresas y grupos de trabajo.

“El coaching es más para la parte del empoderamiento. Ayuda a revelar el verdadero liderazgo de las personas dentro de las empresas, y también apoya mucho en el tema de la autoestima, la productividad y la interacción entre los individuos”, explica Mariana.

“Los caballos no tienen juicio, así que reaccionan al líder nato; espejean el liderazgo auténtico porque ellos no reaccionan a los puestos ni a los títulos, sino a quién eres tú aquí y ahora. Hemos tenido resultados sorprendentes en todos los aspectos”, puntualiza Fernanda.

¡¡¡AGENDA TU CITA!!!

• Web: www.equilibrihum.com

• IG: @equilibrihum_mx

• FB: @EquilibrihumCAC

• WhatsApp: 55 5415 8621