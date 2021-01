Hay que confesarlo: nos encanta Kate. Y hace unos días fue su cumpleaños, por eso, nos inspira hoy.

No solo es la bonita historia de amor que nos han contado sino que ella, físicamente, nos inspira confianza y muchas creemos que es realmente guapa. Para mí, la «real» más bonita de la historia de Reino Unido (sí, mucho más que Diana, que en lo personal no me parece guapa).

Por eso, aquí te dejo looks de inspiración, es decir, tomamos un look suyo y vemos cómo podemos inspirarnos para nuestro día a día y con ropa que encontramos en cualquier centro comercial.

De lo real a lo cotidiano

Tomemos este abrigo/vestido (coatdress) muy estructurado como inspiración. Es de la diseñadora Catherine Walker y aunque no vamos a usarlo tal cual, nos inspira a buscar algo así.

El color del año

Si quieres ponerle un cinturón negro, te quedará algo menos abrigado pero muy lindo también.

El vestido de Mango de abajo es bastante estructurado y también funciona muy bien con un cinturón y un cuello.

Maxi dress de Kate

Un maxi vestido en estampado discreto, con fondo negro, es perfecto para cualquier ocasión: el teatro, el cine y hasta una boda no muy formal, si lo combinamos con los accesorios adecuados.

Este es más bien Midi, pero aún así, nos encanta.

El súper versátil blazer

Una de las piezas que llegó hace unas temporadas y que no se va a ningún lado. Ya sea como abrigo o en tela más delgada, los tipo blazers grandes son cómodos y nos quedan a todas.

No te pierdas: estos son LOS abrigos de la temporada.

¿Ya te sentiste inspirada? Como ves, no tenemos que vestirnos igual a Kate, no, es simplemente que nos funciona como referencia para ver qué nos queda mejor y sacar esa luz dentro de nosotras, ¡por medio de la moda!