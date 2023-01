Vámonos poniendo retro amigas. Ahora que el 19 de este mismo mes viene el reencuentro RBD, una de las telenovelas y agrupaciones musicales más importantes de la década de los dosmiles, se nos solicitan las corbatas rojas y el uniforme que la Elite Way School hizo memorable: copia el look de REBELDE 2004, te ayudamos (salvamos) para recrearlo.

1. La corbata roja

No puede faltar la parte más emblemática y que hoy es el ícono más memorable de todo el uniforme, copia el look de Rebelde 2004 empezado por la famosa corbata roja.

2. El saco rojo

Aunque en la segunda temporada vimos desfilar por la escuela un saco negro y una falda tartán, en la primera, el saco rojo fue el distintivo de hombres y mujeres rebeldes. Del escudo no te preocupes, lo puedes recrear, incluso imprimir en un papel tipo tela y pegarlo o bien, coserlo.

3. Camisa blanca de manga larga

Con esta parte no hay tema, ni te pongo opciones porque de seguro tienes una y hasta en el súper hay. El chiste es que sea de manga larga y dependiendo el personaje que estés recreando, puedes levantar el cuello, desfajarla, anudarla por la cintura, abrir los botones, poner la corbata por dentro o por fuera… según el Rebelde que seas.

4. Minifalda de mezclilla

Para Mía, Roberta, Lupita, Vico y demás rebeldettes de la Elite Way School, su primera temporada sucedió portando una minifalda de mezclilla (denim) con dos holanes. El tipo de corte es lo que más me costó encontrar, pero copia el look con la mini que encuentres: ¡todas las equivalencias valen!

5. Botas negras a la rodilla

Me parecía en esa época de Rebelde 2004, que las botas a la rodilla eran el mejor complemento para un uniforme elite y sexy… aunque realmente caminar por pasto en esas largas explanadas y horas tacón de aguja, quizás no, pero para copiar el look, ¡es un definitivo sí!

Bueno mis rebeldes, mientras mi mente viaja a dónde tú estás… ya estamos listos y armados para el concierto, la fiesta temática o las fotos en insta… ya podemos cantar ¡y soy rebelde!