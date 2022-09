Muy pocas personas conocen el potencial de este accesorio. Las corbatas no son solo para hombres y mucho menos para trajes y eventos de etiquetas. A decir verdad se ha visto muchísimo en las pasarelas y con aire más relajado, accesible y no binarie. Así es, las corbatas para mujer están aquí y es la moda del momento.

Utilizar este accesorio no es sinónimo de anti feminidad sino lo contrario. Los outfits del momento van desde power dressings hasta mucho más casuales y menos elegantes. Es perfecto para utilizar en casi cualquier ocasión. Por si aún tienes dudas de cómo llevarla acá te dejamos algunas ideas.

Classy pero contemporáneo

Lo más clásico siempre será el estilo power dressing o el de colegiala. Esto se lleva a un nuevo concepto con capas y asimetría para dar este aspecto. Las corbatas llegaron para quedarse en el armario femenino y hacen un gran trabajo. Un complemento ideal para armar un look como este

Capas y más capas

Y ya que tocamos el tema, las capas son el must to have de este estilo. Sí o sí debes llevarlas, al menos para entrar en el Street style del momento.

Estampados coloridos

¿Quién dice que las corbatas son un accesorio aburrido? Existen miles de estampados y diseños para que puedas crear un outfit único como el que ven por acá. El cuello ribeteado de encaje le da un aspecto de época pero con suficientes detalles actuales para lucir muy moderna.

Chalecos

Tal parece que las prendas masculinas están comenzando a volverse no binarie. Los chalecos son también uno de los booms del momento, y la combinación de ambos genera un impacto visual muy atractivo.

Combinar corbata y chamarra o gabardina

Por último son muy comunes las combinaciones de color con la corbata y la gabardina. Este puede ser desde un chaleco hasta una chaqueta de cuero estilo motociclista. ¡Las posibilidades son infinitas!

¿Qué te has parecido estas maneras de llevar las corbatas para mujer?