Si has tomando en cuenta cambiar de look este año, el corte bob cambia un poco este 2022 y seguramente es lo que has estado buscando. ¡Cortito pero con estilo!

Este año se trata de vibrar a lo grande y lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas es hacernos un cambio de look. Se trata de renovarse y sin duda alguna, la tendencia de cortes estilo Bob nos está llamando la atención. Es momento de arriesgarse y tomar grandes retos.

Cortes en tendencia: ¡Qué viva los tipos de bob!

Opción 1: francés

Este corte parisino es uno de los preferidos por las chicas atrevidas y arriesgadas. Es sofisticado, ligero y súper fácil de peinar. Como notas en la foto, el flequillo es versión mini y el volumen del corte en general se crece en la parte superior de la cabeza.

Opción 2: Recto

El bob recto es el look que se apodera de nosotras. Va por debajo de la mandíbula de forma recta. Su corte uniforme y paralelo es un look que promete este año. Sin duda, es una gran opción para hacer cambios este 2022.

Opción 3: Mini

Este look estará en el top en los próximos meses y es un corte que nos queda bien a nosotras pero a ellos también, ¡excelente corte unisex del año!

Si te gusta este corte, no tengas ni miedo ni duda de hacerlo, recuerda que la moda son tendencias para todas. Es por eso, que comparto algunos ejemplos de grandes mujeres que llevan este corte a lo grande. Ellas, no solo son bellísimas, sino que nos demuestran que lo que llevemos puesto, tenemos que llevarlo con la mejor actitud.