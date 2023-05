Nuevo mes y ¿aún mantienes hábitos negativos o te encuentras en situaciones poco favorables para ti? Veamos esta lista de cosas que tienes sí o sí soltar este nuevo mes.

Relaciones emocionalmente agotadoras

Basta de aferrarte a esas amistades y relaciones que solo te agotan emocionalmente, necesitas empezar a soltar aquello que te hunde. Mereces estar rodeada de quienes te sumen y no resten.

Mala comunicación con tu entorno

Aprende a comunicar tus emociones de manera asertiva. De esta manera podrás evitar malos ratos o que todo aquello que no dices acabe por consumirte, ahogarte y pensar que no existe otra solución más que alejarte, cuando la respuesta era más que clara.

¡No puedes controlarlo todo!

Deja de culparte por cosas que no puedes controlar. Entra en duelo si quieres, pero ve aceptando, poco a poco que simplemente no puedes arreglarlo todo ya que hay cosas que no dependen de ti.

Compromisos falsos contigo misma

Si sientes que no estas preparada para comenzar con algo no lo hagas. No te fuerces a ti misma a comenzar con algo que realmente no quieres hacer.

Forzar conexiones no recíprocas

Agradece todo lo que pase y acepta lo que venga. Puede que necesites alejarte de ahí quizá siempre o quizá un tiempo. Necesitas desvincularte emocionalmente de alguien que no te puede dar lo que necesitas. Siempre conocerás a alguien más.

Reaccionar de manera impulsiva

Antes de opinar, contestar o reaccionar, aunque sea una clara ofensa hacia ti respira y analiza la situación. No actúes como la persona que está frente a ti, eres mejor que eso. Piensa en cómo reaccionar o mejor, no reaccionar.

Aceptar justificaciones

Esas personas que te dicen, que tienes que aceptar todas sus actitudes tóxicas porque así son, aléjate de ahí. Si están pasando por un duelo interno, está muy bien, pero nosotros no debemos aceptar actitudes tóxicas de personas con la justificación de que son así y punto. Su dolor no es una excusa para generar más dolor.

No subirte en ese pedestal

No subas a personas en un pedestal, súbete a ti misma. Tus necesidades importan más que la de los demás. No puedes ayudar a alguien si primero no te ayudas a ti misma.

¿Qué otra cosa agregarías para soltar este nuevo mes?