La teoría del pelo azul es algo de lo que se ha estado hablando mucho por Tiktok. Si estás trabajando en tu seguridad y confianza o ya la tienes, necesitas conocerla.

Teoría del pelo azul

Imagina que vas caminando por la calle, y de repente alguien te para y te dice: no me gusta tu cabello azul. Tú le ves confundida y le respondes, perdona pero yo no tengo el pelo azul y sigues tu camino. La persona se pone en movimiento, se te adelanta y vuelve a decir: Oye, no te has dado cuenta pero yo realmente odio el pelo azul. En esto tú te ríes y le dices, lo siento pero yo no tengo el pelo azul.

Personas que no distinguen los colores

La teoría del pelo azul radica en la seguridad. La seguridad que sientes al saber quién eres, lo que no eres y por su puesto lo que vales. Esta seguridad no es fácil de conseguir y en el camino puede que te topes con personas que quieran derribarla o hacer que te la cuestiones.

Tú sólo debes ignorar el comentario y seguir el comentario. Que esa persona ni siquiera te despierte la sensación de darle explicaciones. Cuando alguien atente contra esa seguridad que has trabajado, piensa en que nada de lo que otros digan sobre ti es tu problema, ya que esto dice más de esa persona que de ti. Quizá es alguien que no distingue los colores.

¿Conocías ya la teoría del pelo azul?