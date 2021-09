Qué bonito es conocer marcas que te hacen sonreír y eso me pasó con una de cosmética natural hecha en México: TEIA.

“En TEIA compartimos un estilo de vida en donde coexistimos con la naturaleza y las personas que nos rodean, buscamos bienestar integral, usando aromaterapia y nutrientes en todos los productos para que la experiencia sea mucho más que solo maquillarte: que encuentres momentos de observación, autoconocimiento, celebración y apapacho.” ¿Qué tal el concepto? Me encanta.

Y la verdad es que ya he olido su maquillaje líquido y es una cosa… ¡fantástica! Es difícil explicarlo con otra palabra que no sea “aromaterapia”.

Además, como buena cosmética natural, sus maquillajes buscan nutrir la piel gracias a sus ingredientes orgánicos sin tóxicos y con fórmulas biodegradables.

Me llamó la atención que tienen líneas para diferentes tipos de piel, lo cual me cae increíble ya que, como les he platicado antes, estoy en tratamiento muy serio para piel grasa. Ellos dividen por tipos de piel: grasas, mixtas, secas y normales.

Otro punto que me encantó fue el empaque. Son súper lindos (muy vintage) y no solo son eco-friendly los recipientes, también sus prácticas de elaboración.

Esta marca nació en Guadalajara por iniciativa de Carla y Cristina Mejía en 2015.

“Como parte de nuestro estilo de vida personal siempre ha estado presente la cosmética natural y en esa búsqueda nos dimos cuenta que no existía una marca de maquillaje que no solo fuera natural, sino también funcional. A partir de ahí, fue alrededor de un año de estudiar, experimentar y desarrollar las primeras fórmulas que fueron el suero facial para piel grasa, polvo matificante y rubor de betabel, los cuáles son hasta la fecha nuestros productos estrella,” comentan las fundadoras.

Para otoño, ¿qué viene?

Nos sugieren el Labial Carmesí o el Jamaica que son intensos y que hidratan (por eso del cambio de clima, viene perfecto) ya que contiene aceite de coco, manteca de karité y manteca de cacao. Para darle color a las mejillas, el Rubor de betabel (Gea), que contiene pigmentos naturales.

Polvo matificante, Base de maquillaje con protector solar, Suero piel Grasa, Rubor de betabel.

Si quieres saber más, puedes conocer su página.

www.teiacosmeticos.com

IG : teia_cosmeticos