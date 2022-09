La crema corporal es algo que no puede faltar en los neceseres de belleza y cuidado personal. En mi caso tengo una piel bastante sensible y alérgica y las cremas que utilizo tienden a ser hipo alergénicas y casi siempre con avena. Hace poco se me acabó y al no encontrarla disponible en el super se me vino la idea de hacer una propia. ¡Veamos cómo hacer una crema corporal casera!

Investigué un poco sobre los ingredientes y sus propiedades, además de las medidas para cada uno y esto es lo que conseguí. Cabe destacar que además, las cremas caseras son súper ecofriendly al ser zero-waste y orgánicas.

Para pieles normales

Como realicé una buena investigación, decidí traer dos opciones, una para todo tipo de piel y la siguiente para pieles más sensibles como la mía. Esta primera crema corporal casera está elaborada con productos naturales, que además hidratan la piel. Suaviza, nutre y protege la piel, haciéndola más bella.

Ingredientes

5 cdas de cera de abejas

2 cdas de aceite de coco

2 cdas de aceite de almendras

1 cda de aceite esencial de naranja

1 cápsula de vitamina E

Preparación

Coloca la cera de abejas a baño maría y cuando se derrita, agrega todos los aceites, remueve muy bien y deja enfriar. Con una temperatura ni tan fría ni tan caliente (es decir, antes de que solidifique) agrega la cápsula de vitamina E, remueve y llévala al recipiente que escogiste para guardar. El recipiente debe ser de vidrio y debes mantenerlo en un lugar fresco y oscuro para conservar por más tiempo.

Para pieles más sensibles

Esta crema hidratante casera contiene avena, miel y manteca de karité. Estos ingredientes ayudan a calmar, suavizar y reparar la piel dañada. Mi favorita de las dos al ser ideal para personas con alergias y pieles sensibles.

Ingredientes

2 ½ cdas de manteca de karité

½ taza de harina de avena

1 cda de miel

1 cdta de aceite de oliva

1 cápsula de vitamina E

Preparación

En un bowl, mezcla la manteca de karité junto con la miel, el aceite de oliva y la vitamina E. Integra muy bien y agrega la harina de avena. Cuando tengas todo listo, pásalo al recipiente y estará listo. Una crema sencilla e hipo alergénica de uso diario.

¿Cuál fue tu crema corporal casera favorita?