¡Es momento de tejer! Y no tiene que ver con que el 10 de junio es el día mundial para tejer en público. Esta actividad es maravillosa para cualquier día del año, así que por eso, voy a dejarles varias ideas de modelos que me parecen no muy avanzados.

Nos vamos a enfocar en tops tipo chalecos y chalecos chalecos. Este año están por todos lados y si bien no son tejidos, ¿por qué incorporar estos en nuestro guardarropa? De hecho, el primero, lo vi hace un par de años en un escaparate de Zara y sigo viéndolo divino.

Este chaleco es fantástico para la temporada de calor. A «ojo de buena cubera» diría que es solo derecho y revés: dos piezas unidas en la parte alta. ¡Podemos intentarlo!

Este sexy top bien se puede hacer con musgo, es decir, puro derecho. No es un chaleco, pero se podría usar así. =)

Para cuando hace un poco más de fresco, este chaleco está muy lindo.

Vean la versión para peques friolentos:

Otro chaleco que me encantó, es este. También relativamente sencillo. Es un estambre grueso en solo derecho.

Esta versión está más cerradita de los costados.

Este chaleco tiene… ¡mangas a parte! ¿No está lo más divertido?

Vean qué bonito. Aquí les dejo el video.

Este tejido está inspirado (supongo) en los looks de Katniss de Los Juegos del Hambre, ¿a poco no?

¿Qué dices? ¿Te laten estos estilos para tu guardarropa? Celebremos el tejer y todos sus beneficios justo, ¡tejiendo! Disfruta viendo la tele o mejor aún: con amigas. Qué gran pretexto para juntarnos que tejer (y unos martinis).