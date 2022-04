¡Semana Santa a la vista! Que no panda el cúnico, todavía estamos a tiempo de tonificar y moldear nuestras curvas con el Hyper Sculpt

¿Y qué es el Hyper Sculpt?, te preguntarás.

Bueno, son dos paletas de unos 20 cm de diámetro que se colocan en la zona a trabajar, ya sea el abdomen, los brazos, los glúteos, las piernas o las pantorrillas.

Estas paletas emiten una especie de pulsaciones (que se sienten como hormiguitas) que hacen que el mismo grupo de músculos se contraiga una y otra vez, pero de una manera tan suave que no necesita tiempo de recuperación.

La sesión dura únicamente media hora, así que es un método rápido, sin dolor y no invasivo para afinar, moldear y tonificar nuestra cuerpa.

Fun fact! Si decides tratar la zona del abdomen, imagínate que 1 sesión es igual a 20,000 abdominales, ¡y para nada se compara el esfuerzo! (yo a duras penas hago 200 en el gym y sólo 3 veces a la semana).

¡Hyper Sculpt es el método que Britney Spears también utiliza para estilizar su figura y marcar sus brazos!

¿Qué otros beneficios ofrece el Hyper Sculpt?

· Aumenta hasta 16% la masa muscular

· Reduce hasta 19% de grasa localizada

· Tonifica los glúteos de manera natural

· Promueve la firmeza y definición de las curvas

¡Y los resultados se ven desde la primera sesión!

Para lograr el objetivo basta con 2 o 3 sesiones a la semana (se recomienda descansar al menos un día entre una sesión y otra). El paquete en Skin Project consta de 8 sesiones y usualmente te hacen un descuento al contratar un segundo paquete, si así lo requirieras.

Yo literalmente aprovechaba las sesiones para echarme una siesta.

UN ESPACIO EXCLUSIVO

Skin Project, como su nombre lo dice, es una clínica que busca un proyecto de salud para la piel, el pelo y las uñas hasta alcanzar los resultados idóneos para el paciente. Cuánto tiempo tome esto depende de las necesidades y deseos de cada quien. Bueno, claramente también del presupuesto (para lo cual seguido tienen excelentes promociones).

Skin Project fue fundada en 2008 por la doctora Jesse Schwartzberg, quien supervisa personalmente los resultados de los más de 15 mil pacientes que ha atendido a lo largo de este tiempo; de hecho fue ella quien me sugirió el Hyper Sculpt para fortalecer el abdomen, ¡yo nada más flojita y cooperando! 🙂

Asegúrate de seguir a la Dra. Jesse en Instagram: @jesseschwartzberg

El menú de servicios de la clínica es súper extenso, abarca todo tipo de tratamientos para hombres y mujeres con relación a la piel (de cara y cuerpo), las uñas y el pelo. Algo sensacional también es que todo el tiempo están capacitándose y modernizándose, integrando en sus servicios lo último en materiales, recursos y tecnología.

Quisiera agradecerles a las cosmetólogas que siempre se portaron de maravilla conmigo. Además de mi tecito de manzanilla al llegar, una vez que me ponían las paletas me apagaban la luz, me ponían una cobija y me cubrían los pies para que no me diera frío, me acercaban una mesita para poner mi celular, me grababan los videos para luego subirlos a Instagram… ¡todas se portaron ti-pa-zas!

El Hyper Sculpt funciona mediante contracciones repetitivas del mismo músculo, pero es tan amigable que no requiere tiempo de recuperación. Aún así se recomienda dejar pasar al menos un día entre una sesión y otra.

Otro detalle importante es que en la primera y última sesión las cosmetólogas te toman fotos para ver el antes y el después. Por acá te comparto mis resultados. Si ves unas marquitas son por las paletas, porque las tienen que apretar para que no se caigan, pero me quedaron marcadas (nada grave, desaparecían a los 20 minutos, pero las fotos fueron luego luego antes de vestirme).

Aquí mi antes y después. ¿Notas la diferencia?

Ya entrada en gastos, aprovecho el post para expresarle mi agradecimiento y admiración a la Dra. Jesse porque lo que hacen en ese lugar es magia pura. En ocasiones llegaba sintiéndome un poco cabizbaja y salía siempre muy consentida, mimada y mucho más segura de mi belleza. ¡Ya en otro post te contaré del ácido hialurónico!, porque esa es OOOTRA HISTORIA (me cambió la vida, literal).