Cuidado de la piel: más fácil de lo que parece

Cuando se trata del cuidado de la piel hay muchos consejos y rutinas que a veces nos confunden o… ¡nos casamos con ellas! ¡»No hay mejor que la rutina ______________!» «¡Quiero la piel como las coreanas!» «¡Yo no quiero bótox!» «¡Yo quiero todos los rellenos igual!»

Pero, ¿realmente hay solo una rutina de cuidado de la piel? ¿Todas son para nosotras?

Me lancé a platicar con la dermatóloga María Dolores Álvarez Hernández (Lola) experta en enfermedades de la piel, uñas y pelo, y en dermatología cosmética, sobre los pasos necesarios y las tendencias actuales para lucir una piel radiante.

¡Quiero la piel como la de las coreanas!

Así le dije: quiero la piel divina que tienen las coreanas, pero pruebo muchas cosas y no… no pasa. Para empezar, ya les conté en otro post que estoy siguiendo un régimen (tal cual) y rutinas para la piel grasa y por otro, Lola me dijo que la genética es la genética y no se puede luchar contra eso.

Sabemos que la piel morena se arruga menos que la blanca, pero tiende a mancharse más, así, muchas mexicanas tenemos la piel mixta o grasa, a diferencia de las coreanas… que no sé cómo la tengan.

«Dependiendo te tu tipo de piel vamos a buscar si eres candidata a un suero o una crema o si tienes algún problema, a atacarlo para resolverlo», me dice Lola ante mi pregunta genérica de cómo cuidar la piel.

¿Qué son los tratamientos de dermatología cosmética?

Son los tratamientos no quirúrgicos para mejorar la piel. Dentro de estos están los lásers, tratamientos con bótox, con rellenos, con suturas de sustentación (los famosos hilos), tratamientos para rejuvenecer la piel como células madres, micro punsiones.

Tendencias de tratamientos para el cuidado de la piel

«Sin duda, el bótox es el número uno a nivel mundial», afirma Lola, «ya que es muy rápido, no invasivo, que se aplica aplica con unas jeringas muy pequeñitas y se depositan en los sitios en donde hacemos movimiento. Nos sirve para quitar ese movimiento que están haciendo nuestros músculos y de esa manera ya no se marquen las líneas de expresión. Tiene una duración de máximo 5 meses y se recomienda aplicarlo después de ese tiempo para que se mantenga el beneficio. Se puede tratar para las líneas más comunes: la de la frente, la del entrecejo y las de los ojos. Pero también se puede utilizar para alguien que sonríe y se le ve mucho la encía (sonrisa gingival), para los labios para l@s fumador@s, para poner en los llamados músculos maceteros -que es cuando apretamos mucho la quijada y rechinamos los dientes y se ven los cachetitos más gorditos-. Finalmente también se puede poner en toda la cara para tratar hiperhidrosis (sudoración anormal y excesiva) o en las zonas donde se sude mucho.»

Los siguientes son los rellenos. «Son muy aclamados porque nos pueden ayudar a hidratar, corregir zonas donde ya se perdió el volumen y a mejorar los surcos que se empiezan a hacer debido a la falta de volumen. También se utilizan para mejorar las ojeras o dar volumen y perfilar los labios o para cuando se quieren mejorar ciertos aspectos de la nariz.»

Para mejorar y dar un «lifting» sin cirugía son la suturas de sustentación hilos tensores, las que más me gustan son la siluensos. Son suaves «Todas las zonas que comienzan a caer debido a la flacidez podemos recompensarlas con este tipo de producto y el efecto es muy bonito y sustenido y nos puede durar hasta un año», comenta entusiasmada la doctora Lola, quien, a leguas, disfruta de su profesión.

«La tendencia es evitar que el paso del tiempo se note en nosotros de una manera natural, segura y respetando nuestra fisonomía. Hoy en día la gente no quiere verse sintética o congelada. Ya pasó eso de compararse con artistas que a veces ven», Dra. Lola Álvarez.

Es muy importante tener una rutina de cuidado específica para cada persona. En la piel hay mucha información y eso se vuelve desinformación. Lo importante de ir con un dermatólogo es que él o ella te va a decir qué hacer, aunque no tengas ninguna enfermedad o si quieres prevenir alguna.

Menos es más

Después de que la rutina coreana de 10 pasos se puso tan de moda, ¿cuál es la mejor rutina para la mexicana?

«Yo aconsejo: entre menos apliquemos pero de buena calidad y adecuados componentes, es mejor. Estamos muy acostumbradas a seguir patrones o a querer hacer algo porque vemos cómo está la piel de alguien y, como tú me comentaste, decimos: así la quiero tener. Pero lo importante hoy en día es aprender a querernos a nosotras mismas y disfrutar de nuestro tipo de piel», es contundente.

«Nosotras tenemos una piel diferente pero también muy noble, muy buena, que se regenera bonito y que podemos tener grandes beneficios si tenemos menos productos que aplicar, pero más adecuados para ella.»

Pero, ¿cuál es la rutina sencilla que no puede faltar para todas las pieles?

Por la mañana:

Un jabón adecuado para lavar tu cara. Porque en serio, hasta el jabón es importante. Un contorno de ojos para aplicar en esa zona que es más delgada, más delicada y tiende a secarse más fácil. Un serum O una crema hidratante o con algún componente que necesite tu piel. Pueden aplicarse los dos, pero para comenzar, uno u otro. Protector solar: es el básico que no puede faltar y es importantísimo aplicar por la mañana y reaplicar cada cuatro horas. Es el mejor antienvejecimiento del mundo.

Por la noche:

Desmaquillar, si te maquillaste. Te recomiendo una solución micelar, son las más adecuadas porque los productos muy aceitosos pueden taparnos los poros y pueden generar otro tipo de lesiones, no tanto acné pero hiperplasia sebácea, quites, etc. Lavar con el jabón. Una crema o serum en gotas como el doctor te indique y que sea específico para ti: con retinoles, despigmentantes, Ahas… todo se va determinado dependiendo de lo que necesite la piel.

Tips:

Todo lo que tenga antioxidantes hay que aplicarse en la mañana porque nos va a ayudar a proteger de la radiación solar .

hay que aplicarse porque nos va a ayudar a proteger de la . Todo lo que contenga componentes activos que puedan irritar un poco (o mucho la piel), preferimos por la noche.

(o mucho la piel), preferimos por la noche. Cuando apliquemos productos antiedad es muy importante bajar hasta el cuello. Se nos olvida esta parte y ahí se nota muchísimo la edad y no se puede esconder.

Como verás, hay muchas recomendaciones