Mira estos 5 pasos para obtener las mejores fotos de tus cupcakes y subirlas a Instagram como toda una profesional. Estos consejitos nunca están de más para proporcionar estética a tu perfil culinario en redes. Al final hay una receta que no puedes perderte.

Calidad en fotos de tus cupcakes: 5 pasos infalibles

¿Cómo sacarle mayor provecho a la cámara de un teléfono inteligente, considerando que son de los más ocupados para publicar fotos en la famosa red social?

Para poder conseguir los mejores resultados, proponemos 5 consejos infalibles a la hora de tomar fotos con smartphones.

1. Utiliza a tu favor la luz natural.

Siempre que sea posible, aprovecha la luz natural que entra por las ventanas para tener diferentes contrastes y sombras.

2. No uses flash si no es necesario.

El flash LED que viene integrado en la mayoría de los smartphones produce una luz demasiado dura que genera sombras muy marcadas y rara vez será útil, así que evita usarlo en la medida de lo posible.

3. Cambia de posición

La gran mayoría de las fotos las capturamos estando de pie con el celular a la altura de los ojos, pero si siempre tomamos las fotos desde el mismo punto de vista, será complejo conseguir resultados diferentes.

Algo tan simple como agacharse a la altura del suelo puede hacer que una foto bastante clásica se convierta en un plano mucho más interesante.

4. No es necesario centrar todo siempre

Una composición simétrica y equilibrada puede ser un recurso muy interesante, pero no siempre es la mejor opción. Generalmente colocamos el objeto o sujeto fotografiado en el centro de la composición, pero hay muchos casos en los que resulta más interesante desplazar hacia los lados.

5. Haz muchas fotos

Rara vez conseguiremos la foto perfecta a la primera, así que lo mejor es tener paciencia y explorar distintas opciones. Después podemos entretenernos en repasar todas las tomas hasta encontrar la que mejor haya salido.

Se dice que Roma no se construyó en un día y para hacer una buena foto, aunque no necesitaremos días, sí es importante disparar y disparar hasta conseguir el resultado que te convenzan.

Receta de cupcakes

Para estas fiestas decembrinas, te dejamos esta receta para hornear, fácil y rápido, en la que podrás poner en práctica tus nuevas habilidades: cupcakes navideños con Duncan Hines®. Toma diferentes fotos y publícalas en tu red social favorita.

INGREDIENTES

• Mezcla para pasteles o cupcakes (432 gr)

• 1 taza de agua

• 3 huevos

• 2/3 taza de aceite vegetal

• 24 bastones de caramelo

• ½ taza de chispas de chocolate

• ½ taza de mini bombones

PREPARACIÓN

1. Precalienta el horno a 350 ° F. Coloca las tazas para hornear en moldes para muffins.

2. En un bowl grande, mezcla con una batidora eléctrica, a velocidad baja, Duncan Hines® Devil’s Food, agua y huevos hasta que se humedezca por unos 30 segundos. Divide la masa uniformemente en moldes para muffin.

3. Hornea de 15 a 20 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro y éste salga limpio. Deja reposar durante 5 minutos antes de retirarlo del molde, enfría completamente sobre una rejilla.

4. Rompe 1/4 a 1/2 pulgada del extremo de cada mini bastón de caramelo. Coloca los trozos rotos en una bolsa resellable y tritúralos ligeramente.

5. Inserta el extremo curvo de los bastones de caramelo en la parte superior de cada cupcake para hacer las asas.

6. Decora la parte superior de cada cupcake de chocolate caliente con chispas de chocolate, mini malvaviscos y bastones de caramelo triturados.

Cupcakes listos para una excelente sesión de fotos.

Fuente: Duncan Hines