Si me han leído, sabrán que me encanta cómo se visten tanto japonesas como coreanas /japoneses y coreanos. Y hay una diseñadora de Japón que me encanta y hoy quiero presentarte sus diseños para 2022 y los de otra compatriota suya.

Te vas a enamorar.

Japón: capital del estilo

Hiroko Koshino: mi consen

Hiroko es una de esas diseñadoras que apuestan por lo ostentoso, lo grande, lo fastuoso pero a la vez, vestible. Es decir, no tipo disfraz. Primero, su marca insignia, con su nombre, trae propuestas muy vistosas.

Sus diseños 2022 lucen similares a lo que vimos en 2021 y vemos toques del color del año propuesto por Pantone.

Me encanta ver texturas en sus prendas, muchas veces hay algunos de punto. ¿Y qué tal el amarillo hacia lo florescente?

Si bien vemos que continúa lo oversized, también hay estructuras más al cuerpo.

Otra de sus marcas, Trunk, trae diseños muy urbanos y casuales, totalmente del día a día, con un toque de sofisticación.

Tae Ashida

Siguiendo los pasos de su padre, Jun Ashida, se refresca la marca. La colección de invierno 21/22 ha sido catalogada en el punto medio entre lo tradicional y lo futurista.

Vemos looks masculinos y sí, en aquellos países orientales los hombres también se preocupan por la moda, lo que yo encuentro súper cool.

Así que no dejes de voltear a ver a Japón como lugar de moda, más allá del cosplay y otras expresiones artísticas y de estilo.